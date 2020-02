L’AMICA GENIALE 2/ Anticipazioni 24 febbraio: Lila lascia Stefano per Nino?

L’AMICA GENIALE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 24 febbraio 2020, andranno in onda due nuovi episodi de L’amica geniale 2 in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “Il tradimento” e “La rabbia”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Lila (Gaia Girace) si dà da fare per l’apertura del negozio di scarpe: non intende sottrarsi al lavoro. Poi taglia la sua foto e crea un collage, che spinge Pinuccia (Federica Sollazzo) e Gigliola (Rosaria Langellotto) ad andarle contro. Poco dopo, felice come non mai, Lila annuncia ad Elena (Margherita Mazzucco) di aver appena avuto un aborto. Nei giorni successivi, Elena comunica felice all’amica che i giornali hanno parlato bene della sua foto. Lila però le rivela che sono stati tutti pagati e che l’unico a dire la verità è stato Sarratore (Emanuele Valenti). Le consegna poi dei libri nuovi per la scuola. In seguito, Stefano (Giovanni Amura) piomba a casa furioso e prende la moglie per la gola: Pinuccia è incinta e si dovrà sposare con Rino (Gennaro De Stefano). Poi si accorge che c’è anche Elena nella stessa stanza. A sorpresa, Lila ottiene poi il permesso dal marito di accompagnare l’amica ad una festa dei figli della professoressa Galiani (Clotilde Sabatino). Qualcosa però va storto e Lila capisce di non far parte del suo mondo, ma preferisce accanirsi contro Elena, creando una nuova frattura fra loro.

Elena decide di lavorare in una libreria per allontanarsi dal rione. Pinuccia sta per sposarsi: ha un invito solo per lei, visto che il fratello non vuole spendere per le sue nozze. Poi Nino (Francesco Serpico) passa a fare visia ad Elena e la convince ad andarlo a trovare ad Ischia. Quando Rino si sposa, Elena scopre che Lila si è fatta visitare da un medico e che deve mettersi in forze per avere dei figli. Così decide di parlarle: l’amica le rivela che Stefano vuole prendere una casa a Torre Annunziata per lei, la madre e Pinuccia. Così la convince a seguirla e anche se Elena accetta, propone di andare ad Ischia. Trascorrono dei giorni felici: Elena ha modo di vedere Nino, di stare del tempo con lui. Lila però sembra gelosa e impone all’amica di restare con la madre non appena Rino e Stefano le raggiungeranno per qualche giorno. Poi Nino sembra cambiarla in qualche modo: Lila inizia a leggere. I due parlano di teatro e Sarratore inizia a ricambiare quell’interesse. Elena non si accorge di nulla, mentre Pinuccia va in crisi e decide di fare le valige per andarsene con il marito. L’amica la raggiunge, mentre Lila e Nino rimangono da soli in mare aperto. Solo quella notte Lila confessa ad Elena che Nino l’ha baciata e la mette in guardia sul suo conto. Ancora una volta la ragazza mente e nega di provare interesse per Sarratore. Una volta sola, piange.

L’AMICA GENIALE 2 ANTICIPAZIONI DEL 24 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 5, “IL TRADIMENTO” – Pinuccio è ancora sconvolta per aver conosciuto Bruno e decide di invertire la rotta. Vuole tornare a casa dal suo Rino, mentre Lila accetta la corte spietata di Sarratore e si avventura in acque sconosciute. Intanto, Bruno fa delle avances a Elena, ma senza riuscirci. La ragazza invece verrà a conoscenza di un altro segreto da custodire.

EPISODIO 6, “LA RABBIA” – Dopo essere ritornate al rione, Lila ed Elena si allontanano ancora una volta. Sarà di nuovo Elena a scegliere di andare a trovare l’amica non appena scopre che ha lasciato la salumeria per andare a lavorare nel negozio di scarpe a Napoli. Realizza però che Lila non ha mai chiuso la storia con Nino. Messa di fronte alla realtà, Elena avverte ancora quella nausea verso l’amica e nei confronti del rione. Decide di buttarsi nello studio: punta alla Normale di Pisa. Lila invece rivela a Stefano di volerlo lasciare.



