L’Amica Geniale 2/ Finale dal sapore dolce amaro per Lila ed Elena

Sofferenza, infatuazioni, nostalgie e rimpianti nell’ultima puntata de L’Amica Geniale 2. Elena e Lila, ormai lontanissime, proseguono su binari paralleli due vite completamente opposte. Mentre Lenù sente di investire nel proprio futuro con gli studi all’Università di Pisa, Raffaella non riesce a sfuggire dalle sbarre che lei stessa ha contribuito a costruire sposando Stefano. Quest’ultimo, oltre a violentarla psicologicamente, la costringe a rapporti fisici indesiderati; la tradisce con Ada, dalla quale scopre di aspettare un bambino. Dunque anche nell’ultima puntata de l’Amica Geniale 2 non mancano le tipiche sceneggiate a cui alcuni protagonisti ci avevano abituato nei precedenti episodi. Stefano, infatti, arriva alle mani con il fratello di sua moglie Lila, cacciandolo da casa propria a calci in seguito ad una discussione. La lite alimenta ulteriormente l’aria di tensione al rione, mentre Elena ormai distante centinaia di chilometri, sembra essersi “liberata” da una mentalità che non le appartiene.

L’Amica Geniale 2, il finale della seconda stagione ha il sapore dolce amaro

All’Università di Pisa, Elena conosce Pietro, un giovane ragazzo proveniente da una famiglia molto influente nel mondo accademico. Dopo un lungo periodo di frequentazione, i due decidono di ufficializzare la propria relazione. Elena si è sciolta e comincia finalmente a credere in sé stessa, ma anche negli altri. In Pietro ripone grande fiducia e quando scopre che grazie alla sua famiglia potrà pubblicare il proprio libro esplode di gioia. Gioia che viene ostacolata dalla richiesta dell’editore di tagliare alcune parti del suo racconto, giudicate troppo spinte ed esplicite. Elena, ovviamente, non è d’accordo e si oppone. Quando torna al rione, tuttavia, capisce di non far più parte di quel mondo, anche se il legame con l’amica Lila sembra essere l’unico filo ancora saldo. La situazione, inoltre, appare più intricata di quando l’aveva lasciata: il suo stato d’animo risulta compromesso e quando la va a trovare sul lavoro in fabbrica capisce di avere a che fare con una persona sfinita, ma anche svilita dalla propria vita. Elena ha la sensazione che la sua amica sia arrivata ad un pericoloso bivio…

