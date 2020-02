L’Amica Geniale 2, seconda puntata/ Anticipazioni: Lila non accetta la violenza di Stefano

La prima puntata de L’Amica Geniale 2 ha segnato un cambiamento epocale nella vita di Lila. Con l’anello al dito è cominciato un vero e proprio calvario per la giovane protagonista, alle prese con la violenza spietata del novello sposo Stefano che, ormai, sembra aver preso il sopravvento. Una violenza a cui Lila ha cercato in qualunque modo di opporsi, al costo di subire ulteriori soprusi. Soprusi che hanno sconvolto persino l’attore Giovanni Amuri, che ha confessato di aver pianto dopo aver rivisto la scena di violenza sessuale riguardante il suo personaggio Stefano e Lila. Per Lila, infatti, la prima notte di nozze si è rivelata un vero e proprio incubo, dove ha compreso l’errore di aver sposato Stefano. Come se non bastasse, dopo una tremenda luna di miele trascorsa col marito ad Amalfi, vede incrinarsi il rapporto con l’amica Elena.

L’Amica Geniale 2, il terrore di Lila e le anticipazioni della seconda puntata

La prima puntata de L’Amica Geniale 2 è stata tremenda per Lila, che tutto avrebbe voluto tranne che passare ulteriore tempo con il marito Stefano. L’uomo ha rivelato il suo lato più crudo e spregevole, esercitando violenza fisica e psicologica nei confronti di sua moglie. Molte scene, in questo senso, invitano alla riflessione, grazie anche ad una sapiente regia di Saverio Costanzo ed un cast di attore eccezionali. Il web è rimasto molto scosso di fronte a certe scene, come quella che vede la coppia a letto, con Stefano che schiaffeggia Lila e ignora il suo “non voglio”. Le anticipazioni della prossima puntata de l’Amica Geniale 2, in arrivo sempre su Raiuno il 17 febbraio, svelano nuovi guai per la protagonista, sempre più spaventata da Stefano. L’amica Elena, invece, la ritroveremo dove l’avevamo lasciata: in viaggio verso l’Università di Pisa forse per una nuova vita. Quali sviluppi in serbo?

