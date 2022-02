L’amica geniale 3/ Anticipazioni seconda puntata 13 febbraio e diretta: Lila sta male

L’amica geniale 3, anticipazioni e diretta seconda puntata 13 febbraio

L’amica geniale 3 torna in onda oggi, domenica 13 febbraio, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata. Le anticipazioni annunciano una serata ricca di emozioni e di colpi di scena per il pubblico che ha amato la storia di Lila ed Elena interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco sin dalla prima puntata della prima stagione. Cresciute insieme, Lila ed Elena sono diventate delle donne le cui scelte le hanno portate a condurre due vita diametralmente opposte. Lila, dopo essersi sposata, ha lasciato il marito restando da sola con il figlio a cui cerca di dare tutto il necessario con il massacrante lavoro in fabbrica. Elena, invece, dopo aver concluso gli studi, è riuscita a pubblicare il suo primo romanza, ma per lei, la felicità appare ancora lontana. Fidanzata con Pietro, dopo aver incontrato nuovamente Pietro, capisce di provare ancora dei sentimenti per lui, ma il senso del dovere le impedisce di seguire il cuore.

Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda questa sera? Elena riuscirà a mantenere la promessa a Lila che le ha chiesto di occuparsi del figlio qualora dovesse succederle qualcosa? E cosa accadrà alla sua storia d’amore con Pietro? Lo sposerà o deciderà di seguire il cuore annullando tutto? Andiamo a scoprire le anticipazioni della seconda puntata de L’amica geniale 3.

L’amica geniale 3: anticipazioni terzo episodio La cura

Nel terzo episodio de L’amica geniale 3 in onda questa sera dal titolo “La cura”, le condizioni di salute di Lila peggiorano. Lila sta sempre peggio. Consapevole di non poter smettere di lavorare, prova a rispettare i suoi turni di lavoro alla Soccavo, ma le sue condizioni sono sempre più preoccupanti. Elena, di fronte alle condizioni dell’amica, non resta a guardare, ma decide di agire per poter aiutare non solo Lila, ma anche tutte le persone costrette a lavorare in condizioni precarie.

Elena, così. racconta tutto ai suoceri e Agnele le consiglia di scrivere un articolo di denuncia. Nonostante dubbi e tentennamenti, Elena decide di seguire il consiglio della suocera e, grazie al successo ottenuto con il suo libro riesce a far pubblicare l’articolo dall’Unità.

L’amica geniale 3: anticipazioni quarto episodio Guerra fredda

Nel quarto episodio, il secondo della seconda puntata de L’amica geniale in onda questa sera, dal titolo Guerra fredda, Elena e Lila decidono di affrontare insieme un passo importante per la società dell’epoca. Le due amiche, infatti, si rivolgono al medico per poter prendere la pillola anticoncezionale ma, ben presto, scoprono che non è così semplice ottenerla. Il processo per ottenere l’autorizzazione si rivela più complicato del previsto.

Elena, nel frattempo, sposa il fidanzato Pietro. La cerimonia si svolge in comune davanti a pochi invitati. Adele, però, decisa a dare al figlio il matrimonio che lei stessa sognava, organizza all’insaputa di Elena un ricevimento. La giovane sposa, di fronte alla sorpresa non gradita della suocera, si sente tradita e raggirata, ma di fronte agli invitati, decide d’indossare il suo sorriso sfoggiando un’apparente felicità.

