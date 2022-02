L’amica geniale 3, anticipazioni ultima puntata/ Elena e Pietro sempre più in crisi

Questa sera, domenica 27 febbraio, va in onda su Raiuno l’ultima puntata della fiction L’Amica Geniale 3. Le anticipazioni rivelano un doppio episodio finale a dir poco movimentato, con il matrimonio sempre più in crisi di Elena e Pietro, ma anche con colpi di scena davvero inattesi. Il primo episodio, dal titolo Ancora tu, rivela appunto le tensioni sempre più pesanti e invadenti nella relazione tra Elena e Pietro. Lei è sempre più in crisi, le sue giornate non passano mai, mentre lui è molto distante e cinico nei suoi confronti.

La ragazza si sente umiliata perché trattata come una serva. Un giorno, però, alla porta di casa Airota bussa un uomo di nome Nino Narratore. Lui e Pietro entrano subito in sintonia e si promettono di rivedersi. Elena non sta nella pelle all’idea del suo ritorno e così ricomincia a scrivere.

L’amica geniale 3, anticipazioni ultima puntata: Elena e Pietro al capolinea?

Le anticipazioni dell’ultima puntata de L’Amica Geniale 3 ci fanno chiedere se la storia d’amore tra Elena e Pietro sia davvero al capolinea. Nell’episodio intitolato Chi Fugge chi Resta, scopriamo che Elena e Pietro entrano in contatto con la famiglia di Nino. Quest’ultimo legge con grande attenzione il manoscritto della nostra protagonista e quando viene a sapere che Pietro se ne è disinteressato cambia atteggiamento nei suoi confronti, facendo vacillare ulteriormente Elena.

Quando Pietro si accorge degli attacchi di Nino reagisce malamente, fornendo indirettamente a sua moglie delle risposte sulla loro relazione, ormai da tempo sull’orlo di un precipizio. Come finirà tra i due? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Raiuno dalle 21.25 circa.

