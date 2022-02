L’amica geniale 3, prima puntata/ Anticipazioni 6 febbraio: promessa di Elena a Lila

L’amica geniale 3, anticipazioni e diretta prima puntata 7 febbraio

Domenica 6 febbraio, in prima sera, Raiuno trasmette la prima puntata de L’amica geniale 3, l’attesissimo terzo capitolo della fiction tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante. Ad interpretare le giovani protagoniste ci sono ancora Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Protagoniste de L’amica geniale sin dalla prima puntata della prima stagione, nel terzo capitolo della fiction campione d’ascolti, Elena e Lila che, da bambine sognavano di realizzare tutti i loro sogni allontanandosi dal quartiere in cui erano nate e cresciute, si ritrovano a dover fare i conti con le scelte di vita totalmente opposte.

Marco Malapelle morto a 33 anni per un tumore/ Aveva lavorato per L'amica geniale

Nonostante abbiano intrapreso due strade opposte e totalmente diverse, Elena e Lulù continuano ad essere legate da un filo sottile che le tiene unite. Consapevoli di dover combattere per le rispettive vite, Elena e Lila saranno consapevoli di poter contare esclusivamente l’una sull’altra.

Storia e trama della terza stagione L’amica geniale 3

Nella terza stagione de L’amica geniale, Elena e Lila non sono più due bambine. Entrambe hanno abbandonato da tempo i giochi d’infanzia tuffandosi nella vita degli adulti che riserverà loro amare sorprese. Lila ed Elena conducono due vite totalmente diverse. Dopo essersi sposata quando aveva solo sedici anni nella speranza di poter avere una vita migliore, Lila si ritrova sola e con un bambino da crescere dopo aver lasciato il marito. Lavora come operaia in condizioni durissime. Elena, invece, dopo aver studiato alla Normale di Pisa, ha pubblicato un romanzo che le ha aperto un mondo nuovo fatto di agi e privilegi.

Ludovica Nasti/ Lila de L'Amica Geniale: "sogno di continuare a fare l'attrice"

Elena, così, diventa il simbolo di una generazione femminile che lotta per abbattere barriere e stereotipi per realizzare i propri sogni e conquistare il posto che merita nella società. Lila, invece, rappresenta la donna che, dopo aver lasciato il marito, si ritrova a dover combattere anche per difendere il proprio ruolo di madre. Entrambe, separate da scelte di vita diverse, restano unite dall’affetto e dalla speranza di poter consegnare ai propri figli un mondo migliore.

L’amica geniale 3: anticipazioni prima puntata 6 febbraio

Nel primo episodio della prima puntata de L’amica geniale 3 dal titolo “Sconcezze”, alla presentazione del suo primo romanzo, Elena incontra Nino che la difende da un giornalista particolarmente aggressivo nei suoi interventi. Adele, la futura suocera di Elena, resta molto colpita da Nino e decide d’invitarlo a cena. Durante la cena, Elena capisce di non aver mai superato l’infatuazione per Nino e comincia a nutrire dubbi sul suo fidanzamento con Pietro.

L'Amica Geniale 2/ Finale dal sapore dolce amaro per Lila ed Elena

Nel secondo episodio dal titolo “La febbre”, Pietro arriva a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Nonostante il nervosismo di Elena, la sua famiglia e quella di Pietro dimostrano di andare molto d’accordo. Dopo aver appreso della presenza di Elena in città, Lila decide di mandare a chiamare la sua migliore amica a cui confessa di essersi ammalata per i massacranti orari di lavoro. Lila, così, chiede ad Elena di prendersi cura del figlio Gennaro qualora dovesse succederle qualcosa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA