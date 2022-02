L’amica geniale 4, chi saranno le nuove Lenù e Lila?/ Le ipotesi più probabili

Chi ha letto i romanzi di Elena Ferrante sa bene come la fiction “L’amica geniale” non sia destinata a concludersi con la terza stagione. In attesa di ulteriori conferme da parte della Rai, sappiamo già quale sarà il titolo, ovvero “Storia della bambina perduta”, in cui ci sarà con ogni probabilità un rinnovamento anche nel cast. Come hanno annunciato le attuali protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, i loro personaggi sono ormai cresciuti, quindi dovranno essere interpretate da attrici più mature.

L'AMICA GENIALE 3/ Diretta ultima puntata, anticipazioni: Lenù verso una "nuova" vita

I nomi delle prescelte non sono però ancora stati decisi, ma certamente visto il successo della serie due ruoli così importanti saranno davvero ambitissimi. In un primo momento le due avrebbero dovuto lasciare già prima dell’inizio di questa stagione, ma è stato il regista Daniele Lucchetti a voler puntare su di loro, scelta che si è alla fine rivelata corretta. Questa volta, però, non sarà più possibile tornare indietro.

ANTICIPAZIONI L'AMICA GENIALE 4, SI FARA'?/ Rai 1 anticipa la messa in onda al 2023?

Chi saranno le nuove Lila e Lenù ne “L’amica geniale 4”? Due ruoli ambitissimi

Uno dei nomi che sono stati accostati a “L’amica geniale” in vista della quarta stagione della fiction è quella di Alba Rohrwacher, che è attualmente la voce narrante, ritenuta ideale per vestire i panni di Elena. L’attrice avrebbe inoltre dalla sua un altro dettaglio non da poco: è infatti la compagna di Saverio Costanzo, che aveva diretto le prime due stagioni, oltre a essere stato lo sceneggiatore delle puntate attualmente in onda. Un’alternativa da non trascurare è quella di Serena Autieri, fisicamente però decisamente diversa dall’attuale interprete.

L'amica geniale 4, quando esce?/ Quando sarà in onda l'ultima stagione della fiction

E Lila? Nel suo caso si è parlato di Luisa Ranieri, ma anche qui le sue caratteristiche estetiche non sarebbero così simili a quelle di Margherita Mazzucco. Serena Rossi ha invece avuto modo di fare un provino, che non è però andato a buon fine, come aveva raccontato la diretta interessata: “Era un bel ruolo di donna forte – aveva detto in un’intervista a ‘Grazia’ -. Mi avevano chiamato per la parte di Lila, ma ero impegnata con le riprese di ‘Mina Settembre’”. Da non scartare anche la pista che porta a un’attrice meno nota, ma che ha già un buon curriculum, Irene Maiorino, già vista in “I bastarti di Pizzofalcone” e “Il Commissario Ricciardi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA