L’Amica Geniale 4/ Le nuove Lila e Lenù: anche Serena Rossi aveva fatto un provino?

L’Amica Geniale 4, chi sono le nuove Lila e Lenù?

L’Amica Geniale 4 torna a raccontare le storie di Lila e Lenù da adulte, e per l’occasione cambiano attrici. Com’è noto, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che hanno interpretato le due protagoniste fino alla terza stagione, lasceranno il posto alle versioni adulte dei loro rispettivi personaggi. Nell’ultimo episodio della fiction di Rai1, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, abbiamo avuto un assaggio della nuova Lenù, con Alba Rohrwacher che le prestava il volto. Ora, grazie all’esclusiva di DiPiù Tv, conosciamo anche il nome di Lila in versione adulta.

Stando a quanto riporta il settimanale, l’attrice emergente Irene Maiorino, vestirà i panni dell’amica geniale di Lenù. Napoletana, apparsa nelle ultime due stagioni de I Bastardi di Pizzofalcone, ha già un bel curriculum alle spalle: oltre alla fiction Rai prima citata, Irene Maiorino ha recitato anche in 1994 (dove ha interpretato Alessandra Mussolini), Gomorra 2 e Il Commissario Ricciardi. L’attrice è meno conosciuta rispetto ad Alba Rohrwacher, eppure, stando a quanto scrive DiPiù Tv, è riuscita a conquistare tutti durante il provino, grazie non solo alla sua somiglianza con Gaia Girace e la sua Lila da adolescente.

L’Amica Geniale 4, Irene Maiorino ha battuto Serena Rossi ai provini

Trovare un’attrice che potesse interpretare Lila da adulta ne L’Amica Geniale 4 non è stata un’impresa facile. Eppure nel momento in cui l’hanno vista e messa alla prova, il regista Daniele Lucchetti e l’autore Saverio Costanzo non hanno avuto dubbi: “E’ lei Lila!”, riporta DiPiù Tv. Tantissimi i provini per trovare la nuova Lila. Come scrive il giornale cartaceo, Irene Maiorino ha battuto una concorrenza serratissima: da Serena Rossi, che aveva raccontato di essere stata bocciata al provino, ad Alessandra Mastronardi e perfino Luisa Ranieri, tutte attrici amate dal pubblico televisivo, nonché già grandi protagoniste di fiction Rai.

A DiPiù Tv, la Maiorino si racconta: “Campana, ma con nonna materna francese, vivo a Roma ma ho lavorato molto a Parigi”. Stando a quanto riporta il settimanale, le riprese de L’Amica Geniale 4 si svolgeranno a Firenze e Torino. In questa quarta e ultima stagione, dal titolo Storia della bambina perduta (come il romanzo omonomo della Ferrante), la vita delle due protagoniste, entrambi madri, viene sconvolta quando la figlia di Lila, Tina, scompare nel nulla dopo un pranzo domenicale, mentre stava andando a una fiera con l’amica Imma, sua coetanea e figlia di Lenù. Per vedere L’Amica Geniale 4 dovremo attendere ancora un bel po’: come scrive DiPiù Tv, la messa in onda è prevista nel 2024 su Rai1.











