L’amica geniale 4, quando esce?/ Quando sarà in onda l’ultima stagione della fiction

Il successo ottenuto da “L’amica geniale”, che trae ispirazione dai romanzi omonimi di Elena Ferrante, conferma quanto le fiction siano uno dei punti di forza della programmazione Rai. In questa terza stagione le due protagoniste, Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, hanno dimostrato come sia possibile essere amiche nonostante provengano da famiglie diverse: la prima è infatti figlia di un usciere comunale, mentre la seconda è figlia di un calzolaio. La prima ha vissuto sempre tra mille agi, mentre la seconda ha spesso avuto difficoltà anche a gestire le spese minime.

Entrambe hanno sempre però mostrato determinazione e la volontà di uscire dal rione in cui sono cresciute, che a loro sta troppo stretta. E questo è stato certamente uno degli aspetti della storia che ha conquistato maggiormente i telespettatori. Proprio per questo in molti si augurano possa esserci anche una quarta stagione, nonostante quasi sicuramente con altre interpreti.

“L’amica geniale 4” prenderà il titolo dal libro omonimo della scrittrice, “Storia della bambina perduta”. Chi ha letto il testo della scrittrice può immaginarsi cosa vedremo, anche se non è escluso che gli sceneggiatori possano introdurre qualche accorgimento nella trama. Le due protagoniste torneranno a Napoli e cercheranno di capire a che punto sia ora il loro rapporto. Elena è ormai diventata una scrittrice apprezzata, ma non sembra essere in grado di dimenticare un vecchio amore, mentre la seconda è rimasta in città ed è nel frattempo diventata una scrittrice.

Al momento la Tv di Stato non si è ancora sbilanciata su quando potranno essere trasmesse le puntate inedite della nuova stagione. Molto dipenderà anche dalla definizione del cast, ma se si dovesse procedere come accaduto finora il periodo migliore potrebbe essere tra il 2023 e il 2024.



