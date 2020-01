L’amica Geniale/ Anticipazioni 8 gennaio: Elena e Lila, un destino segnato (Replica)

In attesa della seconda stagione che andrà in onda dal 10 febbraio su Raiuno, da oggi, mercoledì 8 gennaio, in prima serata, Raidue trasmette le repliche degli episodi della prima stagione de L’amica geniale. La serie tv, tratta dal primo volume della quadrilogia di Elena Ferrante, racconta la storia dell’amicizia di Elena e Lila, interpretate nella versione da bambine dalle attrici Elisa Del Genio e Ludovica Nasti e nella versione da adolescenti da Margherita Mazzucco e Gaia Girace. L’amica geniale non racconta solo l’amicizia di due bambine che, naye in un rione di Napoli, si ritrovano a condividere tutto, dal primo amore al matrimonio, ma è anche un viaggio nel tempo, con le immagini di quella che è stata l’Italia e di come è cambiata nel corso dei vari decenni. La serie tv ha ottenuto un grandissimo successo con la prima stagione incollando davanti ai teleschermi una media di 6.804.000 spettatori pari al 30% di share.

L’AMICA GENIALE, ANTICIPAZIONI PRIMO EPISODIO: LE BAMBOLE

Nel primo episodio dal titolo “Le bambole“, Elena Greco, una donna napoletana sessantenne, dopo la scomparsa dell’amica Lila, comincia a ripercorrere le tappe della loro lunghissima amicizia. Elena, cresciuta in un quartiere di Napoli, conosce Lila in prima elementare. Un incontro che cambia per sempre la vita delle due bambine che, giorno dopo giorno, diventano inseparabili. Giocando insieme e condividendo gli stessi luoghi, Elena e Lila capiscono di essere ormai dipendenti e di non riuscire a stare lontane. Le due bambine, così diverse sia fisicamente che caratterialmente – Elena è bionda e timida, Lila scura e vulcanica – decidono di unire le forze per sopravvivere in un rione in cui la povertà e la criminalità fanno parte della quotidianità. Elena e Lila, infatti, conoscono da vicino la paura che è quella che incute a tutti don Achille. Lila, però, bambina forte e coraggiosa, sicura che sia stato lui a rubare le bambole con cui giocava, decide di affrontarlo. Tenendosi per mano, Elena e Lila affrontano per la prima volta insieme la paura diventando, così, una sola cosa.

L’AMICA GENIALE, ANTICIPAZIONI SECONDO EPISODIO: I SOLDI

Nel secondo episodio dal titolo “I soldi“, Elena e Lila ricevono dei soldi da don Achille. Le due bambine decidono così di usarli acquistare un libro, “Piccole donne”. Leggendo la storia delle quattro sorelle, Elena e Lila conoscono il piacere della lettura e, appassionandosi sempre di più al romanzo, decidono che da grandi faranno le scrittrici. Un sogno, però, che difficilmente riusciranno a realizzare. Le due bambine, infatti, appartengono a due famiglie povere che non hanno alcuna intenzione di farle studiare. Tuttavia, se Elena riesce a convincere i genitori a farle frequentare la scuola media, Lila deve abbandonare l’idea di studiare. Lila, tuttavia, prova a far cambiare idea ai genitori scrivendo da sola un racconto. Nonostante le sue abilità, però, il destino di Lila è segnato. Nel rione, nel frattempo, l’aria sta cambiando: le conseguenze della morte di don Achille, infatti, non tardano ad arrivare.



