L’Amica Geniale/ Anticipazioni puntata 20 febbraio: lite tra Elena e Pietro

L’AMICA GENIALE 3, ANTICIPAZIONI 20 FEBBRAIO RAI 1: RIPRENDE QUOTA

Questa sera domenica 20 febbraio, va in onda la terza puntata de “L’Amica Geniale 3“. La fiction di successo di Rai 1 è andata in onda con la prima puntata il 6 febbraio. Con un totale di 4 puntate, le vicende di Elena Greco (Margherita Mazzucco) e Lila Cerullo (Gaia Girace) hanno riconquistato l’attenzione del pubblico, dopo un debutto al di sotto delle aspettative a causa di un ospite straordinario, in quella stessa serata, nel programma di Fabio Fazio, “Che Tempo Che Fa”: il Papa. Già dalla seconda puntata la terza stagione della saga ideata da Elena Ferrante ha ripreso quota tenendo incollati al piccolo schermo quasi 5 milioni di telespettatori.

Le due amiche sono ormai diventate grandi e hanno la propria vita. Il periodo è quello dell’Italia degli anni Settanta, caratterizzato dai cambiamenti all’interno della società, soprattutto nella sfera femminile. Le due amiche sono cresciute in fretta: Lila si è sposata e ha un figlio piccolo, ma ha lasciato il marito e l’agiatezza. Elena è andata via dal rione: è diventata una scrittrice di successo e vive in un mondo colto e benestante. Anch’ella è sposata, ma la vita matrimoniale comincia a starle stretta. In questa terza puntata assisteremo agli episodi 5 e 6 e secondo le anticipazioni saranno ancora una volta sorprendenti e trascinanti.

L’AMICA GENIALE 3, TRAMA EPISODI “TERRORE” E “DIVENTARE”: BENZINA SUL FUOCO…

Le anticipazioni dell’episodio 5 e 6 de “L’Amica Geniale 3”, che fanno parte della terza puntata in onda stasera domenica 20 febbraio, annunciano tensioni interno del rapporto tra Elena e Pietro. La scrittrice professionista infatti fa sapere al marito di voler appoggiare la causa femminista, ma ciò non fa che allungare la distanza tra i due, perché ne scaturisce un litigio. Intanto sporchi, maleducati e trascurati arrivano all’improvviso, nella casa di Elena a Firenze, Nadia e Pasquale. Quest’ultimo si rapporta in maniera ostile a Pietro.

Un’altra occasione per mettere benzina sul fuoco. Dopo la loro partenza, infatti, Elena e Pietro litigano nuovamente. Lui è chiaro: non vuole assolutamente che una cosa del genere si ripeta. Nel sesto episodio de L’Amica Geniale 3 vediamo Elena portare in villeggiatura il piccolo Gennaro, figlio di Lila. Il bambino gioca spesso con le sue figlie, ma le cose cominciano ad essere più problematiche quando li scopre mentre giocano al dottore. Intanto in una telefonata con Lila, Elena scopre che sua sorella Elisa si vede con Marcello Solare. La notizia viene accolta dalla Greco come un duro colpo, tanto che non esita ad andare immediatamente a Napoli per parlare personalmente con la sorella.



