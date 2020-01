L’AMICA GENIALE/ Anticipazioni ultima puntata 29 gennaio: il matrimonio di Lila (Replica)

L’AMICA GENIALE: ULTIMA PUNTATA DELLA PRIMA STAGIONE

Mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Rai2, va in onda la quarta ed ultima puntata della prima stagione de L’amica geniale. In attesa degli episodi dell’attesissima seconda stagione, nell’ultimo appuntamento, Elena e Lila vivranno uno dei momenti più importanti della loro vita. Cresciute e pronte ad affrontare la vita l’una accanto all’altra, sostenendosi e proteggendosi nonostante le diverse scelte di vita. Al centro degli ultimi episodi, infatti, c’è il fidanzamento ufficiale di Lila con Stefano Carracci e la scelta di Elena che, per cercare di rimanere al passo dell’amica, decide di fidanzarsi con Antonio, il meccanico del rione, ma sarà la decisione giusta per la dolce Elena? Lila, inoltre, sarà convinta di entrare ufficialmente nella vita degli adulti sposando Stefano?

I FIDANZATI: ANTICIPAZIONI EPISODIO 1

Nel primo episodio della serata dal titolo “I fidanzati”, Elena, tornata a Napoli, non ha il coraggio di raccontare a nessuno, neanche a Lila, le molestie subite Donato Sarratore. Lila, nel frattempo, si fidanza ufficialmente con Stefano Caracci e progetta il matrimonio con lui. Stefano, da parte sua, non fa che viziare Lila e, affascinato dai modelli di scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da Lila. Il rapporto con Stefano cambia profondamente Lila che comincia a darsi delle aeree e progetta la sua nuova vita. Elena, sentendosi esclusa e per rimanere al passo dell’amica, decide di fidanzarsi con Antonio per il quale non prova alcun sentimento. Al contrario, invece, Antonio è innamoratissimo di Elena che, ben presto, comincia ad aiutare l’amica nei preparativi delle nozze facendosi voler bene da tutti.

LA PROMESSA: ANTICIPAZIONI EPISODIO 2

Nell’ultimo episodio della prima stagione de L’amica geniale dal titolo “La promessa”, Fernando e Stefano non riuscendo a vendere le scarpe, decidono di chiedere aiuto ai Solara i quali accettano, ma a una condizione: Silvio dovrà fare da testimone. Lila, però, non è assolutamente d’accordo e il matrimonio rischia di saltare, ma l’intervento di Elena risolve la situazione. Prima del matrimonio, Lila chiede all’amica di prometterle che continuerà a studiare dopo il diploma. Durante il matrimonio, Elena scopre che il suo articolo non è stato pubblicato e questo piccolo fatto la rattrista. Inoltre litiga con Antonio perché quest’ultimo si è reso conto che Elena non è innamorata di lui al punto da lasciarla. Durante il ricevimento, poi, al ristorante, si presenta Marcello Solara che indossa anche le prime scarpe che aveva progettato da bambina.



