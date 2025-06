Irene Maiorino molestata per strada a Roma, l'attrice de L'Amica Geniale e Gomorra è stata vittima di atti osceni, racconto choc

Irene Maiorino molestata in strada, la denuncia dell’attrice de L’Amica Geniale: “Un uomo si stava masturban*o fissandomi”

L’attrice Irene Maiorino è stata vittima di un atto osceno per strada mentre camminava per le vie di Roma. A raccontare la terribile esperienza è stata la stessa attrice sui suoi profili social dove con una serie di Instagram Storie ha raccontato che cosa l’è successo. Scendendo nel dettaglio, l’attrice di Gomorra e L’Amica Geniale ha raccontato che mentre si trovava a Roma, più precisamente nel quartiere Pigneto, si era fermata per strada per mandare dei messaggi quando all’improvviso ha avuto l’impressione di essere osservata, ha alzato lo sguardo è si accorta che un uomo la stava fissando.

Come finisce tra Elena e Nino Sarratore ne L'Amica Geniale 4?/ Brusco addio, poi costretta a chiedere aiuto

Il racconto choc dell’attrice Irene Maiorino sulla molestia subìta a Roma si fa sempre più forte, il ragazzo era ben vestito e fermo tra due macchina lei si è accorta che lo fissava e ha cercato di capire meglio cosa stesse succedendo, e quando ha abbassato lo sguardo si è accorta di cosa stava facendo: “Si stava masturban*o fissandomi il sedere, la faccia. Mi è sembrato un secolo con lui a gambe divaricate che continuava.” A questo punto l’attrice ha preso il telefono per riprenderlo ma l’uomo è scappato via e lei ha dovuto rincorrerlo non riuscendo più a ribeccarlo.

L'Amica Geniale 5 ci sarà? Anticipazioni quinta stagione/ Spunta ipotesi oltre i libri di Elena Ferrante

L’amica Geniale, Irene Maiorino molestata in strada: il video choc dell’aggressione

Dopo essere stata molestata in strada Irene Maiorino ha cercato di far un video per identificare l’aggressore. Nel video in questione che ha pubblicato sui social si vede l’attrice de L’Amica Geniale e Gomorra che prova a correre dietro l’aggressore urlandogli contro: “Fatti vedere in faccia, brutta mer*a che sei…coglio*e, ti filmo, fatti vedere in faccia.” Tuttavia non è riuscito a bloccarlo perché poco dopo l’uomo fuggendo a bordo di un monopattino ha fatto perdere le sue tracce.