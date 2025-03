Classificata dal New York Times come una fra le migliori opere letterarie del XXI secolo, la quadrilogia “L’amica geniale” di Elena Ferrante ha letteralmente conquistato il mondo. La modalità con cui affronta temi cruciali, inseriti nel contesto di un rione napoletano dagli anni ’50 fino ai nostri giorni, e la sua intensa introspettività, hanno suscitato grande interesse e clamore mediatico sia presso la critica, sia presso i lettori, offrendo numerosi spunti di riflessione.

Ma a cos’è stato dovuto questo successo travolgente de “L’amica geniale”? All’eccezionale abilità dell’autrice che sta proprio nella sua capacità di aver materializzato l’astratto attraverso i personaggi. Difatti ogni figura del romanzo non è a sé, ma diventa portavoce di una narrazione universale dell’umanità, permettendo a ogni fruitore dell’opera di entrare in connessione con le proprie esperienze ed emozioni personali. Dietro una trama apparentemente semplice e lineare, si nasconde una profondità davvero geniale, come suggerito dal titolo stesso.

L’adattamento televisivo de “L’amica geniale” ha saputo cogliere abilmente questa dimensione, rafforzando, attraverso le scelte registiche e narrative, la complessità psicologica dei personaggi e la loro funzione di ponte tra forme e informe.

Nel tempo sono state proposte diverse ipotesi riguardo al significato della narrazione, ciascuna caratterizzata da una prospettiva differente. Ma quale di queste corrisponde al vero? Una possibile spiegazione c’è e potrebbe far chiarezza su questo interrogativo che, fin dagli esordi della serie “L’amica geniale”, divide l’opinione degli appassionati. Per questo, vale la pena fare un’analisi approfondita di alcune scene chiave dell’opera audiovisiva, in cui questi aspetti emergono in modo più evidente. Perché sulla base di questi elementi, infatti, si può supporre come le personalità di Lila e Lenù potrebbero in realtà essere l’una la complementarietà dell’altra. Una sola anima rappresentata in due corpi.

Nell’episodio 4×01 de “L’amica geniale”, “La separazione”, l’incontro tra Lenù e Lila al bar, orchestrato segretamente da Carmela, porta a un confronto su Nino. Lila rivela la cruda verità sulla mancata separazione di Sarratore da Eleonora, mettendola di fronte a una realtà che Lenù aveva finora evitato. Questo confronto, al quale quest’ultima aveva a lungo tentato di sottrarsi quasi a voler fuggire dalla sua stessa coscienza, segna l’inizio di un rapporto conflittuale e teso con Nino, dimostrando la graduale acquisizione di conoscenza sulla vera natura dell’uomo che ha accanto.

Un altro esempio che potrebbe accreditare la teoria proposta lo si trova nell’episodio 4 de “L’amica geniale”, “Il terremoto”: la domanda di Lenù su Nino, seguita dal sisma, provoca in Lila il fenomeno psicologico della “smarginatura”, come rappresentazione di un conflitto interiore tra consapevolezza e dipendenza. L’immobilità di Lila durante la scossa fisica rispecchia la sua resistenza al cambiamento. Il suo bisogno di protezione e la richiesta a Lenù di non abbandonarla evidenziano invece la natura complementare del loro legame: Lenù simboleggia la stabilità e la ragione di cui Lila ha bisogno, un’incarnazione della sua parte più mite e razionale.

Il terremoto come simbolo di uno squarcio interiore

La scena finale del medesimo episodio de “L’amica geniale” ci mostra Lenù, rientrata in casa e ritiratasi nella propria camera dopo la devastazione, al telefono con Nino che la informa sulle sue condizioni, chiedendole a sua volta come stesse. Lei gli risponde fermamente di sentirsi stanca, invitandolo a non richiamare e riattaccando. Successivamente rivolge lo sguardo verso l’alto, osservando la crepa al muro.

Questo è un chiaro riferimento che si riallaccia al discorso di Lila: le sue certezze riguardanti la relazione con lui si stanno sgretolando, proprio come una parete che, all’arrivo di un terremoto, si frantuma dando origine a una crepa. Una crepa di cui Lenù è stata sempre, in un certo senso, consapevole, poiché Lila – la sua coscienza, nonché alter ego – l’ha sempre avvertita.

Nei capitoli 5 e 6 de “L’amica geniale”, “La rottura” e “L’imbroglio”, il sogno di Lenù sul terremoto poco prima del suo parto ribadisce il parallelismo con Lila. Il disappunto di Lenù verso Nino e il successivo malore di Immacolata, madre di quest’ultima, durante la visita sua e di Lila, intensificano la sua gelosia.

Le scene ci mostrano un’ulteriore analogia tra Lenù e Lila: entrambe sperimentano sofferenza e autodistruzione, come evidenziato dalla distruzione del bicchiere da parte di Lenù, che rispecchia il comportamento autodistruttivo di Lila. La gravidanza e il parto paralleli delle due sottolineano la loro identità come la medesima.

La figura del medico che descrive a Lenù come il parto suo e di Lila fossero stati differenti può essere interpretata come una proiezione simbolica della sua coscienza: un monito interiore per spiegarle come la sua cattiva condotta l’avrebbe trascinata verso una continua autodistruzione. Cosa che avviene anche quando Lila mette al corrente Lenù del fatto che, continuando a dipendere da Nino, stesse perdendo di vista se stessa: «Non ti puoi buttare via così, so che sono cattiva a dirti queste cose, ma lui è più cattivo di me».

Ancora in “L’imbroglio” (4×06), Alfonso Carracci confida a Lenù il suo tormento interiore legato alla sua omosessualità, ringraziando Lila per averlo aiutato a scoprire se stesso. Lila, ancora una volta, funge da spirito guida e mentore, sottolineando il tema ricorrente della scoperta di sé e il ruolo della coscienza.

Il bene porta altro bene, il male porta altro male

Nino impersona la parte più marcia della società, portando con sé ipocrisia e superficialità. Con la rottura del suo matrimonio, Lenù ha lasciato prevalere la Lila che era in lei, non a caso questa, sparita per molti episodi, ricompare nella sua memoria ogni qual volta compie una scelta sbagliata. Facendo un breve salto all’indietro, nell’episodio 3×05, “Ancora tu”, durante lo shopping con Eleonora, Lenù viene sopraffatta da un’allucinazione: al posto di Eleonora nel camerino appare Lila, che con tono disapprovante le chiede: «Cosa stai facendo, Lenù? Ma ti sei vista?».

La complessità dell’animo umano, il conflitto come parte di crescita

Una fra le scene iniziali della prima stagione de “L’amica geniale”, in cui Lila e Lenù scambiano e poi gettano le loro bambole, simboleggia la loro unità e la successiva separazione. L’azione riflessa delle bambine rappresenta il conflitto interiore tra la parte istintiva (Lila) e quella razionale (Lenù), con quest’ultima che gradualmente sopravanza l’altra, trasformando Lila in una figura di mentore per il suo percorso di auto-miglioramento. Il gesto di gettare la bambola rappresenta la liberazione da aspetti negativi di sé.

Si può notare, infatti, come inizialmente, nei primi capitoli de “L’amica geniale”, l’attenzione sia concentrata su Lila per poi spostarsi gradualmente su Lenù, poiché non sono due persone, ma un solo corpo e una sola anima che costruisce i tasselli per migliorarsi. Il racconto affronta i dubbi esistenziali dell’autocoscienza: “Cos’è giusto fare? Chi sono io realmente?”. Lila e Lenù non sono concepiti come due individui distinti, ma come lati opposti e complementari di una singola persona che lotta con il proprio io interiore.

Il simbolismo delle bambole scambiate rappresenta la frammentazione del sé e la sua successiva integrazione, il diverbio tra le due il processo di autoconsapevolezza e accettazione. Due facce della stessa medaglia, l’una necessaria all’altra.

Man mano che Lenù affronta i suoi conflitti interiori, si può constatare come lentamente gli altri personaggi si dissolvano per sempre, compresa Lila, a simboleggiare la liberazione da una coscienza che, seppur necessaria, non è più utile al suo percorso di crescita. La “bambina perduta” potrebbe riflettere l’anima della scrittrice, a lungo smarrita tra i due lati opposti. I nomi delle bambole “Tina e Nu”, forse non casuali, ricomposti come pezzi di un puzzle, formano Nunziatina, un ulteriore indizio che potrebbe dar conferma del loro speculare legame.

Se si vuole aggiungere un po’ di fantasia, il legame complementare tra Lila e Lenù si può associare anche alle loro fattezze fisiche: Lila con i capelli neri e profondi occhi castani, e Lenù bionda dagli intensi occhi azzurri. Un dettaglio suggestivo, seppur puramente soggettivo.

Nelle ultime scene de “La restituzione” (4×10), Lila e Lenù si diranno definitivamente addio. Anni dopo, Elena romperà la promessa realizzando un romanzo sulla loro storia. Intenta a scrivere, i suoi pensieri tornano a Lila bambina, al suo spirito ribelle, con scene che alternano Lenù che scrive e l’immagine di Lila bambina in penombra. Mentre le sue dita battono freneticamente sulla tastiera, si prefissa un obiettivo: «Vedremo chi la spunta».

Rino, figlio di Lila, comunicherà a Lenù la scomparsa della madre, di cui non resta alcuna traccia. La risposta di Elena sarà netta: «Non cercarla più», sancendo l’abbandono definitivo di un’identità ormai accantonata. Il romanzo le garantirà successo, ma segnerà la rottura definitiva con Lila, passo finale del distacco da un passato divenuto ingombrante.

Il giorno seguente, Elena, rientrata in casa da una passeggiata, trova inaspettatamente una busta contenente Tina e Nu, le loro antiche bambole: le osserva con una nuova consapevolezza. Ormai libera da oppressioni, ha imparato a distanziarsi dal male, compreso Nino, portando sempre con sé un frammento di Lila. Il “rassegnarsi a non vederla mai più” non rappresenta una cancellazione, ma una presa di coscienza: ha spezzato i legami con il proprio passato e gli errori, rilegandoli attraverso la sua opera e comprendendo che la vera forza risiedeva in sé stessa, trovando finalmente il giusto equilibrio.

Come il conflitto alimenta la crescita: la dialettica hegeliana come riferimento?

Questo percorso narrativo nel quale si attraversano e si affrontano diverse criticità dell’epoca, dai problemi sociali, politici, alle imposizioni subite dalle donne, le rivoluzioni e gli scontri, richiama un po’ la dialettica hegeliana, dove il conflitto non è solo contrapposizione, ma una realtà dinamica di evoluzione. “L’Aufhebung” – il fulcro della filosofia di Hegel– rappresenta qui il movimento dialettico del superamento: un “togliere e conservare” che non elimina i contrasti esterni e interiori, ma li trasforma in una sintesi superiore. Come lo spirito hegeliano, i personaggi non sono semplici individui, ma manifestazioni di un processo di autocoscienza, dove gli scontri e i conflitti diventano necessarie tappe verso un cammino di perfezionamento.

Ciò evidenzia come anche la società sia un organismo in continuo dinamismo, dove i conflitti sono una parte fondamentale per garantirne l’evoluzione. La dialettica hegeliana trova qui una sua chiara rappresentazione: ogni contraddizione contiene in sé il germe del proprio superamento, in un movimento dove la negazione non distrugge, ma promuove la crescita spirituale. La narrazione de “L’amica geniale” diventa così specchio di un processo filosofico più ampio, in cui le vicende individuali si intrecciano con le dinamiche collettive, restituendo l’immagine di una società che si costruisce attraverso la tensione continua tra conservazione e trasformazione.

Il romanzo “L’amica geniale” ci invita a riflettere anche sulle conseguenze che possono provocare delle azioni su sé stessi e sugli altri, sottolineando come la via del “male”, personificata da Nino, conduca a una vita degradata, contrariamente a quella del bene, che aveva indirizzato Lenù verso la felicità, giunta con il matrimonio suo e di Pietro e trasferendosi poi a Firenze, in una casa calda e accogliente. Scelta che le era valsa gli elogi da parte della madre, le cui frasi le resteranno impresse per un lungo periodo, come parte di questo processo di accettazione.

Dunque, si può ritenere che la scrittrice abbia voluto lasciare un alone di ambiguità nel racconto, consentendo interpretazioni personali e stimolando riflessioni profonde. Il romanzo “L’amica geniale” invita a scegliere la via del bene, evitando le conseguenze del male. La scrittrice è riuscita a perdonarsi, trasformandosi in Lenù e lasciandosi alle spalle Lila. Come in un disegno che si corregge, si può cadere e sbagliare, ma l’importante è riconoscere gli errori, conservando una piccola parte di Lila e agendo in virtù di ciò che ci rende persone migliori.

Un interrogativo ha sempre attraversato le menti dei lettori e degli spettatori de “L’amica geniale”: chi fosse davvero l’amica geniale, se Lila o Lenù. Ebbene, sulla base di questa teoria, nessuna delle due lo è, poiché, pur apparendo come persone fisiche e concrete, sono in realtà oggettivazioni delle controparti dello spirito di una singola entità. La vera amica geniale è la mente maturata, la buona coscienza, quella voce interiore che ci guida verso la consapevolezza e che ci spinge a guardare oltre le apparenze, a smascherare le illusioni e gli inganni, rinsavendo la parte autentica e pura che si cela in ognuno di noi e che ci porta a capire chi e come vogliamo essere.

Da qui “la sintesi hegeliana” citata poc’anzi. L’autrice ci fa capire come il personaggio abbia estirpato la sua cattiva coscienza, che fino a quel momento l’aveva trasportata, procurando in lei un malessere emotivo e una vita insoddisfacente. Un progresso lento e graduale, che solo l’esperienza e la maturazione hanno potuto portare al raggiungimento della sua compiutezza.

