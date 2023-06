L’Amica Geniale: quando e dove vedere le repliche della prima stagione/ Cast e trama

L’Amica Geniale, prima stagione: la trama del terzo e quarto episodio questa sera su Rai 3

Con la pausa estiva dei palinsesti televisivi, torna su Rai 3 una delle serie che più ha appassionato i telespettatori. Dallo scorso 3 giugno sono partite le repliche della prima stagione de L’Amica Geniale, che andrà avanti ogni sabato sera alle ore 21.30. Questa sera, sabato 10 giugno, andrà dunque in onda la seconda puntata divisa in due episodi dal titolo: “Le metamorfosi” e “La smarginatura”. La trama del terzo e quarto episodio della prima stagione partono dalle piccole Elena e Lila, alle prese con la mancanza di volontà delle rispettive famiglie di concederle la possibilità di accedere alle scuole medie, a dispetto dei consigli della maestra.

Nel terzo episodio de L’Amica Geniale, in onda questa sera su Rai 3 alle ore 21.30, Elena e Lila continueranno a portare avanti gli studi in segreto, aiutandosi a vicenda. La situazione però prenderà una piega difficile quando verrà a galla un particolare imprevisto; il rione viene infatti a sapere che Lila è riuscita a leggere tutti i libri della biblioteca di quartiere. Nel quarto episodio la scena invece si sposterà sulla crescita di quest’ultima sempre più bella e avvenente oltre che corteggiata da tutti i ragazzi del quartiere. Intanto, anche Elena cova il suo sogno d’amore; invaghita di Nino Serratore, si “accontenta” del compagno di classe Gino.

Per chi volesse godersi il ritorno della prima stagione de L’Amica Geniale, l’appuntamento è dunque alle ore 21.30 di ogni sabato. Le repliche della serie co-prodotta dalla Rai e da HBO – tratta dai romanzi di Elena Ferrante – sono partite lo scorso 3 giugno con la prima puntata divisa nei primi due episodi. Questa sera andranno invece in onda il terzo e quarto episodio dedicato alla crescita delle due giovani amiche Elena e Lila. In totale saranno 8 le puntate, con la prima stagione che si concluderà il prossimo 24 giugno.

Per chi si appresta ad osservare le storie di Elena e Lila per la prima volta ne L’Amica Geniale, ecco come si compone il cast che ha fatto innamorare milioni di telespettatori. La serie co-prodotta da Rai ed HBO ha coinvolto ben 150 attori nel merito della prima stagione. Tra i protagonisti, spicca il ruolo di Ludovica Nasti nel ruolo della piccola Lila, poi interpretata da Gaia Girace nella sua “versione” adolescente. Ad impreziosire la resa hanno collaborato Luca Gallone – Vittorio – Anna Rita Vitolo (Immacolata) ed Elisa Del Genio nei panni di Elena, seguita da Margherita Mazzucco da adolescente.











