L’Amica geniale, repliche prima stagione Rai 3/ Anticipazioni quarta puntata 24 giugno: Lila e Stefano…

L’Amica Geniale, anticipazioni repliche prima stagione 24 giugno: Lisa si fidanza con Stefano

L’Amica Geniale è tornata su Raitre dal 3 giugno 2023 per l’appuntamento fisso ogni sabato sera alle 21:30. Ci saranno le repliche di tutte le tre stagioni della serie tratta dai best-seller di Elena Ferrante. Stasera ci attendono le puntate numero sette e otto della prima stagione intitolate “I fidanzati” e “La promessa”, andiamo a scoprire le anticipazioni.

Nell’episodio “I fidanzati” Lila si fidanza ufficialmente con Stefano e i due che decidono di sposarsi. Il ragazzo decide di entrare in affari con i Cerullo investendo sui modelli di scarpe progettati da Lila. Elena intanto si fidanza con Antonio per cui però non prova sentimenti importanti.

L’Amica Geniale, replica ‘La promessa’: problemi per le scarpe Cerullo

Nell’episodio otto, intitolato “La promessa”, le scarpe Cerullo non ottengono il successo sperato con Stefano che chiede aiuto ai Solara per non chiudere. I Solara accettano l’accordo solo ad una condizione che rischia di far saltare il matrimonio tra Lila e Stefano. Elena, impegnato in un articolo commissionato da Nino, prova a far ravvicinare i due promessi sposi.

In tutti, gli episodi della prima stagione della serie sono otto, in onda due per volta per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 24 giugno. La serie narra dello speciale legame che unisce Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, due ragazze degli anni cinquanta che crescono in un quartiere di Napoli. Ricordiamo che è in pre-produzione anche la quarta e ultima stagione, tratta dall’ultimo libro della tetralogia, Storia della bambina perduta.

