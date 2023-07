L’amica geniale, repliche seconda stagione Rai3/ Anticipazioni prima puntata 8 luglio: Lila scopre…

L’amica geniale, anticipazioni repliche seconda stagione 8 luglio: Lila in viaggio di nozze

Sabato 8 luglio, in prima serata, Raitre continua a trasmettere le repliche de L’amica geniale, la fiction campione d’ascolti della Rai che racconta la storia della lunga ed importante amicizia tra Lila ed Elena, due bambine nate nello stesso quartiere, con una grande voglia di realizzarsi e che, crescendo, si ritrovano ad affrontare vari problemi sempre legate da quell’affetto sincero e profonde che le ha unite sin da bambine. Questa sera, Raitre trasmette la replica della prima puntata della seconda stagione. La prima stagione della fiction si conclude con il matrimonio di Lila e Stefano mentre Elena, per non restare indietro rispetto all’amica, decide di fidanzarsi con Antonio.

L'amore strappato 2, si farà?/ Anticipazioni, ecco perché è difficile pensarlo

Nel primo episodio della prima puntata della seconda stagione dal titolo Il nuovo cognome, Lila si trova in viaggio di nozze con Stefano e, proprio durante la luna di miele, si rende conto della vera natura del marito. Lila, infatti, si ritrova di fronte un giovane uomo disposto a tutto pur di arricchirsi, anche a piegare la testa davanti ai soprusi dei potenti del quartiere. Lila prova a ribellarsi, ma viene costretta a subire le violenze domestiche del marito diventando ufficialmente la “signora Carracci” a soli 16 anni. Elena, nel frattempo, dopo aver pensato di abbandonare gli studi, cambia idea e torna a frequentare il liceo.

LA RAGAZZA E L'UFFICIALE/ Anticipazioni 7 luglio 2023 e diretta: Cecil ha debiti di gioco e Petro...

L’Amica Geniale, replica “Il corpo”: problemi tra Elena e Antonio

La vita matrimoniale non è idilliaca come Lila aveva immaginata. La giovane è costretta a subire diverse forme di soprusi da parte del marito che, nel frattempo, proprio sotto gli occhi della moglie, prova ad aprire un negozio di scarpe. Elena, invece, dopo essere tornata a frequentare il liceo, è molto presa dagli studi, ma dopo aver saputo della lettera ricevuta da Antonio ed Enzo Scanno per rispondere alla chiamata della leva obbligatoria, decide di intervenire per aiutarli.

Elena, dopo diverso tempo, rivede Lila a quale le rivela delle violenze subite dal marito. Elena chiede proprio a Lila di aiutarla a non far partire Antonio per il servizio militare e, insieme, le due ragazze decidono di rivolgersi a Solara. Una scelta che scatena la dura reazione di Stefano, ma anche di Antonio che, deluso da Elena, decide di interrompere il fidanzamento.

L’Isola delle 30 Bare, Rai 2/ Anticipazioni prima puntata 7 luglio 2023: un video cambia la vita di Christine

Come vedere in streaming L’amica geniale

Le repliche di tutte le stagioni de L’amica geniale vengono trasmesse, ogni sabato, in prima serata, su Raitre. Tuttavia, tutti gli episodi sono disponibile anche su Raiplay che consente di vedere contemporaneamente a quella televisiva la diretta streaming o di recuperare i vari episodi in un momento successivo. Per farlo è sufficiente collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposta applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA