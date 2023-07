L’amica geniale, repliche seconda stagione Rai3/ Anticipazioni terza puntata 29 luglio: Elena cambia vita

L’amica geniale, anticipazioni repliche seconda stagione 29 luglio: i fantasmi

Sabato 29 luglio, Raitre trasmette in replica gli ultimi due episodi della seconda stagione de L’amica geniale, la serie tv che racconta l’amicizia tra Elena e Lila che, cresciute nello stesso quartiere, continuano ad essere legate anche da adulte nonostante le differenti scelte di vita. Nel primo episodio in onda oggi dal titolo “I fantasmi“, Elena cambia vita e si trasferisce a Pisa dove conosce Franco, un giovane e brillante studente con cui inizia una relazione. In seguito ad un esame andato male, però, Franco decide di abbandonare l’università, Pisa e la stessa Elena. Nel frattempo, a casa con l’influenza, riceve l’inaspettata visita della madre e, non sapendo come trascorrere il tempo, decide di leggere i diari che le aveva consegnato Lila.

Pagina dopo pagina, Elena si rende conto che, in quei diari, Lila le ha raccontato tutta la sua vita: dall’incontro con Stefano alla scoperta di essere incinta fino a Michele Solara che le chiedeva di andare a vivere con lui. Elena, così, ricorda l’ultima volta che ha visto Lila e, mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle, si rende conto dell’inferno che ha dovuto affrontare.

L’Amica Geniale, replica “La fata blu”: una Lila diversa

Nella replica del secondo episodio de L’amica geniale in onda questa sera, ultimo della seconda stagione, dal titolo “La fata blu“, Elena, senza Franco, si tuffa a capofitto nello studio anche se si sente profondamente sola ed emarginata a causa del suo accento. Il suo percorso universitario si conclude con la laurea e un 110 e lode che le permettono di pensare in grande per il futuro. Elena torna a casa dove il padre la accoglie con grandissimo entusiasmo e apprende che la maestra Oliviero è morta. Elena scopre che la maestra aveva conservato non solo le sue pagelle ma anche il racconto “La fata blu” che Lila aveva scritto quando aveva solo 10 anni. Ancora addolorata per la morte della maestra, decide di mettersi sulle tracce di Lila.

Elena scopre così i duri momenti che l’amica ha dovuto affrontare e che ora lavora presso un salumificio. Elena decide di andare subito da lei, ma la ragazza che si ritrova di fronte è molto diversa da quella che ricordava: la bellissima, elegante e ammirata signora Carracci ha lasciato il posto ad un’operaia febbricitante, ferita e stanca. Elena la informa della morte della maestra e le consegna il racconto che, però, Lila getta nel fuoco. Elena, invece, lascia nuovamente Napoli per raggiungere la casa editrice che ha deciso di pubblicare il suo libro.

Come vedere in replica L’amica geniale

Tutti i programmi Rai possono essere visti in diretta streaming grazie al sito Raiplay o all’apposita applicazione. L’ultima puntata della seconda stagione de L’amica geniale, così, può essere vista questa sera su Raitre o in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere anche gli altri episodi.