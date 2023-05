LAMIERA 2023/ Axa: “Protezione per le imprese tech del made in Italy”

La protezione delle imprese è una priorità di AXA, Gruppo assicurativo internazionale con 93 milioni di clienti in 51 Paesi presente in Italia in modo capillare a partire da una rete di circa 650 agenzie presenti su tutto il territorio italiano. “Non possiamo non essere presenti a Lamiera 2023”. È al countodwn anche Lorenzo Missaglia, Responsabile P&C Commercial Lines AXA Italia: Lamiera 2023 si apre il 10 maggio a Fieramilano di Rho, per concludersi sabato 13 maggio. La manifestazione internazionale dedicata all’industria delle macchine utensili per il taglio e la deformazione della lamiera e delle tecnologie a essa connesse “è un appuntamento unico che riunisce le realtà più vivaci e dinamiche di un comparto che vede l’italia eccellere nelle classifiche di produzione, export e consumo”, sottolinea Missaglia. “È un’importante occasione per dare continuità alla nostra presenza sul territorio. Essere presenti ci consente di incontrare direttamente gli operatori del settore, ascoltarne i loro bisogni e le loro esigenze e ad aiutarli a una migliore comprensione dei rischi che corrono in un contesto che cambia molto rapidamente. Un momento importante, che ci permette di continuare a proporre le migliori soluzioni, in chiave di innovazione e personalizzazione, con occhio particolarmente attento al servizio e ad una consulenza assicurativa evoluta e di valore”.

Come si declina l’impegno di AXA Italia verso le imprese?

Le aziende sono il motore dell’economia italiana e un pilastro della strategia di AXA Italia. Grazie a una expertise tecnica costruita nel tempo e all’impegno e alla vicinanza dei nostri agenti, siamo in grado di offrire alle imprese un ecosistema completo di prodotti e servizi innovativi per continuare ad accompagnarle nel loro percorso di crescita. Nello specifico, parliamo di soluzioni modulari e flessibili, cucite sui reali bisogni, e personalizzate in base ai settori e alle dimensioni aziendali. Un’offerta che contempla sia coperture classiche che soluzioni pensate per proteggersi da nuovi rischi emergenti (pensiamo al cambiamento climatico o all’ambito cyber). Alla base, un’attenzione costante ai servizi, in ottica di innovazione, semplificazione e supporto e una consulenza di valore garantita dalla nostra rete di agenti, veri professionisti radicati su tutto il territorio italiano.

Oltre a forme di protezione assicurativa più tradizionali, protagonista a Fiera Lamiera è stata la proposta in ambito assicurazione crediti e la tutela del delicato ruolo di amministratore o altri ruoli di responsabilità in azienda. Di cosa si tratta esattamente?

Parliamo di due temi sui cui abbiamo riscontrato soprattutto negli ultimi anni un’attenzione crescente e che pensiamo possano essere di interesse per gli operatori presenti a Fiera Lamiera ma anche ad altri settori merceologici. In ambito assicurazione crediti, ci rivolgiamo alle imprese che offrono ai loro clienti contratti con dilazioni di pagamento. Tra gli elementi distintivi: la garanzia di un indennizzo dei crediti insoluti, un servizio di verifica di affidabilità dei clienti con valutazione e monitoraggio del portafoglio e servizi professionali di credit management. Sulla tutela delle responsabilità degli Amministratori che abbiano commesso un atto illecito, la polizza D&O diventa ora uno strumento indispensabile per proteggere il proprio patrimonio personale, anche alla luce dell’inasprimento di responsabilità che il nuovo Codice sulla Crisi d’Impresa ha posto a carico del management societario, ponendo tra l’altro, a carico di quest’ultimo, una presunzione legale di danno per la mancata conservazione del patrimonio sociale. La polizza garantisce maggiore serenità nella gestione della società anche a fronte di eventuali richieste che le possono essere indirizzate, come richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro, furto d’identità o violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro.

