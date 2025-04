Manca meno di una settimana all’inizio di LAMIERA 2025 (qui la preregistrazione), la manifestazione internazionale dedicata al mondo del taglio, deformazione e lavorazione della lamiera, in programma dal 6 al 9 maggio a fieramilano Rho. Con oltre 400 espositori ospitati nei due padiglioni (13 e 15) completamente allestiti per l’evento, 6 temi tecnologici e 30 incontri culturali LAMIERA 2025 è pronta a presentarsi ai numerosi operatori in visita.

Promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, la fiera si aprirà, nel contesto di LAMIALAMIERA (l’area eventi al pad. 13, area A00), con la cerimonia inaugurale martedì 6 maggio ore 10.30. All’incontro interverranno Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano, Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza Regione Lombardia, Matteo Zoppas, presidente ICE-Agenzia (invitato) e Riccardo Rosa, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.

La cerimonia ospiterà la presentazione dello studio realizzato da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU in collaborazione con PwC, “Il settore delle macchine a deformazione: trend, sfide e opportunità” a cura di Sandro Bicocchi, PwC Partner, Ufficio Studi e Relazioni Istituzionali, e Ivan Lavatelli, PwC Partner, Core Operations Leader.

Seguirà la tavola rotonda “Il punto di vista dei settori clienti” moderata da Fabrizio Garnero, Direttore editoriale di TecnoLamiera. Quale lo stato dell’arte, quali i progetti futuri di investimento e quali le esigenze tecnologiche e di innovazione sono alcune delle domande a cui risponderanno: Andrea Bianchi di Leonardo, Fabio Giuliani, di Mermec, Riccardo Moretto di Moretto Group in rappresentanza di importanti settori utilizzatori di macchinari quali, difesa, ferroviario e automotive.

Oltre a questo incontro, LAMIALAMIERA ospiterà, per tutti i giorni di mostra, circa una trentina di eventi a cura degli organizzatori e delle aziende espositrici che hanno aderito all’iniziativa. Qui il calendario completo.

“I numerosi eventi in programma e l’alta qualità dell’offerta espositiva – spiega Alfredo Mariotti, Direttore Generale di UCIMU – offriranno come da tradizione un’esperienza di visita ricca di contenuti. Alcune anticipazioni delle varie proposte in mostra sono state raccolte, da noi organizzatori, nel corso dei mesi, attraverso alcune testimonianze degli espositori stessi. Vi aspettiamo quindi in fiera per scoprire dal vivo tutte le innovazioni tecnologiche del settore!”.

Le testimonianze degli espositori

Simone Buscarini, Sales Manager, Amada Italia

“Per AMADA Italia LAMIERA rappresenta un’importante occasione di confronto con i clienti e con tutti gli operatori del settore. Oltre a rafforzare le relazioni con il nostro pubblico, la fiera è un’opportunità per presentare le ultime innovazioni tecnologiche e recepire le nuove esigenze del mercato, in un contesto altamente specializzato, dinamico ed estremamente competitivo.

In particolare presenteremo cinque novità nei settori della saldatura, della piegatura, del taglio laser e del software. La saldatura laser, tra tutte le tecnologie, rappresenta un cambiamento, una rivoluzione che permetterà a tutte le aziende di produrre in un modo più efficiente ed economico, ponendo un forte accento sulle attuali tematiche ambientali.

Per ciò che riguarda il futuro del settore, AMADA Italia è sempre più impegnata verso la realizzazione di impianti a basso impatto, soluzioni automatizzate e di facile utilizzo per incontrare le richieste che sopraggiungono dall’industria sempre più votata all’efficienza e alla digitalizzazione, come si vedrà a LAMIERA 2025. Questo appuntamento sarà fondamentale per comprendere meglio quelle che saranno le tendenze e le richieste future nel settore della lavorazione della lamiera”.

Cristiano Porrati, Vice President – South SEMEA Sales, Prima Power

“Siamo una realtà dal forte respiro internazionale ma con profonde radici italiane e abbiamo un importante market share nel nostro Paese: ecco perché continuiamo a partecipare, con orgoglio, a LAMIERA. Spinti dai dati positivi registrati a inizio 2025, abbiamo buone aspettative per l’edizione del prossimo maggio, occasione che ci permetterà di analizzare da vicino le tendenze del mercato, ospitando clienti e partner nel nostro stand, ricco di contenuti innovativi.

La nostra partecipazione a LAMIERA è in linea con il nostro impegno ad affiancare i clienti nel loro percorso di crescita e innovazione, offrendo tutte le nostre competenze ingegneristiche che si manifestano nella perfetta integrazione di tecnologie, automazione e software. EVOLVE BY INTEGRATION è infatti la nostra promessa ai clienti, nonché il motto che ci accompagnerà anche durante l’esposizione di Milano.

Al nostro stand presenteremo la macchina di taglio 2D Laser Genius+ 1530 con sorgente da 15 kW, completamente integrata con l’automazione di carico e scarico Compact Server e il robot a portale di prelievo e impilamento PSR, la nuova pannellatrice BCe Smart+ 2220 che condensa in un impianto compatto un’elevata capacità di piegatura, pronta a essere integrata con un robot di automazione, e il nostro ecosistema software ‘all-in-one’.

Le soluzioni di automazione e integrazione sono oggi, e lo saranno anche nel prossimo futuro, sempre più richieste da tutti i nostri clienti, dai più piccoli ai più grandi. Per questo, investiremo in modo sempre più mirato e significativo in questa direzione”.

