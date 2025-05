LAMINE YAMAL IL PIÙ FORTE AL MONDO? IL PUNTO DI MASSIMO CAPUTI (ESCLUSIVA)

Lamine Yamal è il nuovo fenomeno del calcio mondiale: 18 anni ancora da compiere, l’esterno spagnolo sta confermando di essere già un fuoriclasse, un vero campione. Un Campionato Europeo già conquistato l’anno scorso con la Spagna, un Campionato, una Coppa del Re con il Barcellona quest’anno e una semifinale di Champions League dove ha mostrato tutto il suo talento incredibile come tutta questa stagione giocata con la formazione catalana. C’è già chi lo paragona a Leo Messi e i tifosi del Barcellona sperano di aver trovato in lui un giocatore pronto a portarlo a grandi successi come quelli del campione argentino.

La Spagna calcistica sogna di ripetere e superare la vittoria dell’Europeo con altri successi. E tutto il mondo guarda le sue giocate bellissime quasi senza parole con i principali top club mondiali pronti a strapparlo al Barcellona. E una domanda ovvia: cosa diventerà Lamine Yamal nei prossimi anni? Magari il calciatore più forte di sempre… L’abbiamo chiesto a Massimo Caputi, uno dei più importanti giornalisti sportivi e calcistici italiani. Eccolo in questa intervista esclusiva concessa a ilsussidiario.net.

Cosa pensa di Lamine Yamal? Lo considera il nuovo Messi? Intanto è sempre brutto paragonare un giocatore a calciatori del passato, anche se Yamal ha tutti i numeri per fare una grande carriera come lo stesso Messi.

Lamine Yamal è già oggi un calciatore fondamentale del Barcellona: dove potrà portare la formazione catalana? Il Barcellona è una grande squadra come si è visto anche quest’anno, che gioca alla sua maniera, con un attacco fortissimo, con un Yamal che si esprime sempre alla grande. Ci sono tutti i presupposti perché possa fare cose importanti con lui.

Lamine Yamal già vincitore con la Spagna dell’Europeo, si attendono anni fantastici per la nazionale iberica… E’ la stessa cosa con un giocatore come Yamal, con giocatori di notevole qualità come si è visto all’Europeo la Spagna ha la possibilità di cogliere importanti vittorie nei prossimi anni.

Quali sono le sue caratteristiche tecniche? Dove potrebbe migliorare ancora? Yamal è già un giocatore fortissimo, è giovane può ancora crescere. Magari potrebbe migliorare in alcune cose, come distribuire le sue energie durante la partita o essere maggiormente al servizio dei suoi compagni, della squadra, durante un incontro.

Ha tutti i numeri per diventare un nuovo leader dentro e fuori dal campo? Lo sta già dimostrando e ha tutte le possibilità per esserlo, lo è già in campo, poi non so quali siano le dinamiche che succedono nello spogliatoio, ma credo che abbia tutte le possibilità per poterlo diventare.

Crede che Yamal possa rimanere al Barcellona nonostante le offerte importanti che vengono da grandi club come il PSG? Almeno per un po’ di tempo credo che Yamal possa continuare a giocare al Barcellona.

Potrebbe anche diventare una bandiera del club catalano come Messi? Credo che possa accadere che Yamal possa diventare una bandiera del Barcellona.

(Franco Vittadini)