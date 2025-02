Lamont Jacobs è il padre di Marcell Jacobs. Il campione olimpico, vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo ha molte volte raccontato il suo rapporto con la figura paterna, ritrovata solo da pochi anni, che durante l’infanzia era stata completamente assente. Una storia che poi è emersa in occasione delle Olimpiadi, quando la stessa mamma Viviana aveva ricordato di aver dovuto crescere il bambino da sola e di aver deciso di tornare in Italia dal Texas dove viveva con l’ex compagno, che a 20 anni venne mandato dall’esercito statunitense nel quale prestava servizio come marine, in Corea.

Spionaggio Jacobs Tortu: cos'è successo e il punto sulle indagini/ Una caccia (vana) alle prove di doping

Fino all’età di 13 anni Marcell non ha mai parlato con il padre, perché come affermato in alcune interviste: “Non avevamo nulla da dirci e quando lui provava a contattarmi non mi importava“, un rapporto difficile ostacolato anche dalla lingua che il ragazzo non conosceva in quanto cresciuto in un altro paese, e per il quale poi sono state affrontate anche alcune sedute di psicoterapia. Fino a quando, grazie anche all’aiuto della mental coach Nicoletta Romanazzi, l’atleta ha trovato il coraggio di risolvere i suoi problemi del passato e superare l’ansia che ne era derivata.

Rivalità Jacobs-Tortu/ Come è nata, i motivi e le conseguenze di una "faida" sportiva (25 febbraio 2025)

Lamont Jacobs, chi è il padre di Marcell Jacobs: “Dopo 30 anni di assenza abbiamo festeggiato insieme il giorno del ringraziamento”

Il padre di Marcell Jacobs, Lamont Jacobs, dopo anni di assenza caratterizzati da una difficoltà di comunicazione e da un rapporto conflittuale, è tornato nella vita del figlio anche grazie alla sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. In quella occasione, poco prima della gara infatti fu proprio l’atleta a rivelare la gioia per un sms ricevuto nel quale il genitore scriveva: “Credo in te, puoi vincere“, ricordando però anche i momenti difficili dell’infanzia, quando tra i due non c’era alcun tipo di relazione. “L’ho odiato molto” aveva detto in una intervista rilasciata a La Stampa nel 2020, “Quando ero bambino fingevo che non esistesse, dicevo ai compagni di scuola che non avevo un padre, per me c’era solo mamma“.

Spionaggio Jacobs, altro testimone parla del fratello di Filippo Tortu/ Il manager di Marcell: "Inquietante"

Quest’anno poi c’è stata una ulteriore conferma del riavvicinamento di tutta la famiglia, quando Marcell ha condiviso una foto del giorno del ringraziamento trascorso con la moglie Nicole, i due figli Meghan e Anthony insieme al papà Lamont a Kingsland in Georgia. Un momento che la madre Viviana ha commentato dicendo: “Dopo 30 anni di attesa finalmente la gioia!“