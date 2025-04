Lamont Jacobs, padre di Marcell Jacobs, ha rappresentato nella sua vita una figura cruciale, spartiacque. L’uomo, infatti, ha lasciato il figlio quando aveva solo pochi mesi di vita per seguire il suo lavoro e la mamma lo ha riportato con sé in Italia, crescendolo a Desenzano del Garda, da dove veniva. Le strade di Marcell e del papà, dunque, non si sono incrociate a lungo e il loro rapporto non è stato dei migliori per tanto tempo: per 14 anni, infatti, non si sono visti. Solamente dopo la vittoria dei due ori durante le Olimpiadi di Tokyo 2021 i due si sono riavvicinati e si sono rivisti dopo un lunghissimo periodo senza incontrarsi. Era infatti il 2008 quando padre e figlio si sono incontrati per l’ultima volta, prima appunto del 2022, quando i due si sono rincontrati.

“Non avevamo nulla da dirci e quando lui provava a contattarmi non mi importava“ aveva raccontato Marcell Jacobs parlando del rapporto con il padre e del perché per anni non si siano parlati. Lamont Jacobs, infatti, è partito per la Corea del Sud quando il figlio aveva appena 20 giorni. Il piccolo, che era nato in Texas, è tornato in Italia con la mamma, a Desenzano del Garda, mentre il papà si è trasferito appunto in Corea come marine.

Lamont Jacobs, padre di Marcell Jacobs: “Fingevo che non esistesse”

“Quando ero bambino fingevo che non esistesse, dicevo ai compagni di scuola che non avevo un padre, per me c’era solo mamma“ ha confessato in un’intervista del 2020 Marcell Jacobs. A lungo, infatti, i rapporti con il padre Lamont Jacobs non sono stati affatto buoni, anzi, sono stati praticamente inesistenti. Dopo la vittoria delle Olimpiadi del 2021, il padre di Marcell Jacobs ha fatto un passo in avanti verso il figlio e i due si sono finalmente rincontrati nel 2022, durante il giorno del Ringraziamento.