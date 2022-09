Lamont Jacobs, padre di Marcell Jacobs/ “Mio padre provava a contattarmi, me ne fregavo…”

Chi è Lamont Jacobs e perché ha abbandonato la moglie e il figlio Marcell Jacobs

Lamont Jacobs è il padre del campione olimpico Marcell Jacobs ma è anche la sua più grande ferita aperta. Lamont è un ex marine dell’esercito degli Stati Uniti, ha conosciuto la madre di Marcell, Viviana Masini, quando lei aveva solo 22 anni. Si sono innamorati in America e Viviana era rimasta li a causa del lavoro del compagno. Nel 1994, nella città di El Pasos nasce Marcell e dopo meno di un anno Lemont li abbandona. Mentre Viviana e suo figlio tornano in Italia, Lamont continua a lavorare nell’esercito e parte per la Corea.

Padre e figlio non hanno avuto nessun rapporto per anni, tanto che quando Viviana ha ricominciato e ha avuto un’altra famiglia a Marcell Jacobs è venuto il dubbio di poter essere stato adottato. E’ stato proprio l’atleta a raccontare la vicenda a Verissimo: “Mettiti nei miei panni, vivo con mia mamma da solo con lei, trova un compagno, fa un figlio, è bianco e io sono un po’ colorato, mi è sorto qualche dubbio. Sostanzialmente all’epoca era un periodo in cui stavi scoprendo il mondo, dalla scuola a tante cose, quindi ti facevi un milione di domande e quindi quella è stata la storia per cui mia nonna è venuta in Italia per farmi capire che in realtà io avevo anche una parte paterna che veniva dall’America e quindi non ero stato adottato ma venivo da due famiglie diverse”.

Lamont Jacobs assente al matrimonio del figlio Marcell Jacobs, Viviana Masini: “Dispiaciuta al 50 per cento”

Dopo anni senza comunicare col padre Lamont, Marcell Jacobs ha affrontato un percorso di psicoterapia per recuperare il rapporto e prima della finale olimpica gli ha anche mandato un sms: “Non è ancora tutto risolto, però almeno adesso ci parliamo. Il traduttore mi darà una mano con l’inglese”. Quello che potrebbe sembrare un messaggio apparentemente semplice, in realtà per lo sportivo è stato un grande gesto. Anni fa infatti Marcell in merito al rapporto col padre aveva detto: “I miei amici mi chiedevano sempre ‘Chi è tuo papà?’, ‘non esiste’, rispondevo, so a malapena che porto il suo nome. Per anni ho alzato un muro. E quando mio padre provava a contattarmi, me ne fregavo”.

Il rapporto tra Lamont e Marcell è lievemente migliorato col tempo, eppure di recente da parte sua c’è stata un’altra “mancanza”. Marcell aveva invitato il padre alle sue nozze, il 17 settembre 2022 ma lui non è venuto. A rilasciare delle dichiarazioni in merito all’accaduto è stata Viviana Masini al Corriere della Sera: “Devo ammettere che mi è dispiaciuto al 50 per cento, perché comunque non amo le forzature. È una persona che ha un po’ di problemi fisici, ho quasi preferito così, piuttosto che vederlo qua che non stava bene e magari non riusciva a godersi la festa”.











