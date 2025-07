L'amore a domicilio, il film drammatico in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21.30: prodotto da Rai Cinema e scritto e diretto da Emiliano Corapi

Mercoledì 2 luglio 2025 andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21.30, la commedia drammatica intitolata L’amore a domicilio. Si tratta di un progetto Made in Italy del 2019, prodotto da Rai Cinema e scritto e diretto da Emiliano Corapi, noto anche per avere girato Marta con la A (2006), Sulla strada di casa (2012) e Mancino Naturale (2022). L’amore a domicilio è stato distribuito su Prime Video e vede protagonista Miriam Leone, recentemente tornata sullo schermo come co-conduttrice della terza serata del 75º Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti.

Nel cast di L’amore a domicilio anche Simone Liberati, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Mirko in Suburra di Stefano Sollima, e Fabrizio Rongione, attore internazionale che proprio quest’anno è apparso anche nell’acclamata miniserie tv Il Gattopardo.

L’amore a domicilio, la trama del film: Renato e Anna protagonisti

L’amore a domicilio racconta la storia di un uomo di nome Renato che lavora presso una nota compagnia assicurativa, dividendosi tra casa e lavoro come tanti altri. La sua vita scorre normalmente fino a quando non incrocia la bella Anna, di cui si innamora follemente e che scopre essere condannata agli arresti domiciliari in seguito ad una rapina a mano armata. Renato, però, è pronto a restare al suo fianco e a riportare Anna sulla retta via, investendo tempo e denaro per darle tutto l’aiuto di cui ha bisogno.

La storia diventa ancora più complicata quando il protagonista si trova invischiato in un nuovo furto insieme all’ex compagno di Anna, Franco, da poco evaso di prigione. Riusciranno i due innamorati ad essere felici o Anna ritornerà alla sua vecchia vita, rovinando anche l’esistenza di Renato?