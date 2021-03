L’amore bugiardo – Gone Girl/ Su Rai 3 il film con Ben Affleck (5 marzo)

Questa sera, venerdì 5 marzo, alle ore 21:20 andrà in onda su Rai 3 il film “L’amore bugiardo – Gone Girl“. Il film del 2014 è stato diretto da David Fincher, mentre la sceneggiatura è stata curata dallo scrittore Gillian Flynn, autore dell’omonimo romanzo a cui si ispira la pellicola Nel cast del film ci sono molti attori importanti come Ben Affleck, Rosamunde Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Scoot Mcnairy e Emily Ratajkowski. Le musiche del film sono state realizzate da Trent Reznor e Atticus Ross mentre la fotografia è stata curata da Jeff Cronenweth.

L’amore bugiardo – Gone Girl, la trama del film

Nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, il professore Nick Dunne (Ben Affleck) scopre che sua moglie Amy (Rosamund Pike) è scomparsa. La notizia attira l’attenzione della stampa, dal momento che Amy è la musa ispiratrice della serie di libri per bambini “Amazing Amy”, creata dai suoi genitori. La detective Rhonda Boney (Kim Dickens) viene incaricata del caso. Ben presto gli agenti iniziano a sospettare che sia Nick il responsabile della sparizione e della probabile morte della moglie.

L’uomo si confida con la sorella Margo, rivelando aspetti difficili del suo matrimonio, e inizia a sospettare che la sparizione sia uno contorto piano della moglie per vendicarsi di un suo tradimento. In effetti Amy è viva e ha inscenato tutto per incastrare il marito. Colpita da un’intervista di Nick alla televisione, la donna decide di tornare a casa…



