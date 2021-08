L’amore è eterno finché dura, Rete 4/ Carlo Verdone dirige e interpreta il film

L’amore è eterno finché dura va in onda oggi, giovedì 26 agosto, a partire dalle 21.20 su Rete 4. La regia è affidata a Carlo Verdone. La pellicola è del 2004, distribuita da Medusa Film e prodotta da Vittorio Cecchi Gori. Il cast è caratterizzato dalla presenza di importanti attrici italiane, come Laura Morante, che in 42 anni di carriera ha interpretato 63 film e ottenuto 11 nomination e 3 premi di cui: un David di Donatello come migliore attrice per – La stanza del figlio – , un Premio Nastro d’Argento Europeo e un Premio Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista per – L’amore è eterno finché dura -.

Tra le altre interpreti troviamo una brava Stefania Rocca e una giovanissima Gabriella Pession, che esordisce nel mondo del cinema nel 1997, recitando una piccola parte nel film di Pieraccioni – Fuochi d’artificio -. La popolarità la ottiene nel 2006 quando interpreta Vittoria nella serie televisiva – Capri -. Il protagonista maschile di – L’amore eterno finché dura – è Carlo Verdone che ha curato oltre che la regia anche la sceneggiatura.

L’amore è eterno finché dura, la trama del film

Ecco di seguito che possiamo leggere la trama de L’amore è eterno finché dura. Gilberto, interpretato da Carlo Verdone, è un 50enne che vive una vita sentimentale priva di stimoli a fianco di Tiziana (Laura Morante) psicologa affermata. Un giorno per rompere la noia, l’uomo si lascia coinvolgere in una “speed-date”: una gara dove i partecipanti hanno tre minuti di tempo per trovare un partner.

Una sera Gilberto mentre è in casa con la sua famiglia, riceve da una pattuglia di carabinieri una convocazione in caserma, in merito a un’indagine. Il giorno dopo Gilberto viene accompagnato dalla moglie in questura e qui scopre che Stella (Gabriella Pession), la ragazza che aveva conosciuto durante la serata di “speed-date” è scomparsa. In questo modo Tiziana scopre del tradimento del marito e non ci pensa due volte a sbatterlo fuori di casa.

Gilberto viene ospitato nella casa del suo socio Andrea che convive con Carlotta (Stefania Rocca). Dopo poco tempo, Gilberto scopre che anche la moglie lo tradisce con il maestro di tennis Guido. A questo punto non vede più il motivo per cercare di salvare il suo matrimonio.

Video, il trailer del film “L’amore è eterno finché dura”





