L’amore è eterno finché dura/ Video, su Rete 4 il film di e con Carlo Verdone

Il film L’amore è eterno finché dura andrà in onda oggi, martedì 18 agosto, nella prima serata di Rete 4 e precisamente alle 21.25. L’opera è una commedia italiana diretta e interpretata dal grande Carlo Verdone nel 2014. Le musiche sono state create da Carlo Liberatori. I principali interpreti del film sono attori già noti al pubblico italiano e molto famosi, oltre a Carlo Verdone, pilastro del cinema italiano e non solo ci sono anche Laura Morante che interpreta Tiziana Lombardi, Stefania Rocca nei panni di Carlotta, importante attrice del cinema italiano, Rodolfo Corsato, il bell’Andrea, Lucia Ceracchi, Gabriella Pession.

L’amore è eterno finché dura, la trama del film

Ecco la trama de L’amore è eterno finché dura. Gilberto interpretato dal grande Carlo Verdone è sposato con Tiziana, una psicologa da quasi vent’anni, tra i due però sembra non essere mai scoppiata la scintilla nonostante siano sposati e abbiano una figlia. Così Gilberto di punto in bianco decide di partecipare ad uno speed date con la speranza di trovare la sua anima gemella. Durante l’evento, l’uomo incontra la giovane e affascinante Stella, una donna che lo attira da subito e riesce a tirar fuori la parte più giovane di lui. Il giorno successivo però arriva per Gilbero una bella doccia fredda, i carabinieri bussano in casa sua allarmati dalla compagna di stanza della giovane Stella che risulta essere scomparsa quella sera. Tiziana, venuta a conoscenza dell’accaduto non ci pensa due volte a sbattere Gilberto fuori di casa, ormai, la crisi tra i due è inevitabile. L’ottivo aveva partecipato agli appuntamenti fingendo di essere vedovo, durante il periodo di permanenza nella casa dell’amico e socio in affari ha il tempo di pensare al suo matrimonio, arrivando quasi a chiedere il perdono della moglie fino a quando sfortunatamente non si rende conto che la donna in realtà lo tradisce da tempo con il suo maestro di tennis. Gilbero mette fine così a qualsiasi ripensamento e capisce che l’unico modo per andare avanti è mettere fine al matrimonio. Intanto, finché viene ospitato dall’amico Andrea nell’appartamento che condivide con la fidanzata Carlotta, approfondisce la conoscenza con la donna e se ne innamora. Capisce così quanto può essere forte il sentimento vero che lega due persone.

