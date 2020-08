L’amore è eterno finché dura/ Video, su Rete 4 il film di e con Carlo Verdone

L’amore è eterno finché dura va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, martedì 4 agosto, alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana del 2004 realizzata da Vittorio Cecchi Gori con la regia di Carlo Verdone il quale oltre ad essere il principale protagonista ha anche scritto soggetto e sceneggiatura insieme a Francesca Marciano e Pasquale Plastino. Il montaggio di questa pellicola è stato realizzato da Antonio siciliano con la fotografia di Danilo Desideri mentre le musiche sono di Fabio Liberatori. Nel cast del film oltre a Carlo Verdone sono presenti anche Laura Morante, Stefania Rocca, Rodolfo Corsato, Gabriella Pession, Lucia Ceracchi e Antonio Catania.

L’amore è eterno finché dura, la trama del film

Ecco la trama de L’amore è eterno finché dura. Gilberto è un medico specializzato in ottica che si ritrova a metà della propria vita in una situazione sentimentale piuttosto complicata in quanto è sposato da oltre vent’anni con sua moglie Tiziana che, oltre ad essere una psicologa di grande fama e successo, é anche la mamma di sua figlia Marta. La loro relazione sentimentale é ormai naufragata da diverso tempo per cui l’uomo decide di provare ad essere nuovamente felice cercando nuovi amori ed in particolare modo decide di sfruttare quella che è un po’ la tendenza del momento ossia partecipare ad uno speed date. Lui vorrebbe trovare finalmente l’anima gemella che possa permettergli di essere felice e che soprattutto completi quello che è il suo carattere. Dopo aver partecipato a questo evento, il mattino seguente l’uomo si ritrova convocato in caserma. Infatti la ragazza che aveva incontrato e che si chiamava Stella, sembra essere scomparsa nel nulla per cui lui deve dare la propria testimonianza affinché si possono trovare le tracce. Questo fatto mette per sempre la parola fine alla già difficile relazione tra Gilberto e Tiziana con la donna che praticamente sbatte fuori di casa l’uomo.

Infatti la loro separazione non era mai stata ufficializzata, ma dopo che è venuta a galla questa partecipazione in uno Speed Day nel quale peraltro Umberto si è detto vedovo, allora tutto è diventato chiaro e lampante. Non sapendo dove andare, Gilberto va a bussare alla porta di Andrea ossia il suo socio d’affari andando a vivere per qualche tempo all’interno dell’appartamento che l’uomo divide insieme alla fidanzata Carlotta. Durante questa lontananza, tuttavia, diventano ufficiali anche altre situazioni erano già in essere come ad esempio la relazione extra coniugale che Tiziana stava portando avanti con un uomo di nome Guido. Questo spingerà ulteriormente Gilberto nel lasciar stare qualsiasi genere di ultimo disperato tentativo di salvare il loro matrimonio.

Con l’aiuto delle persone che effettivamente gli vogliono bene, Gilberto prova a ricostruire la sua vita sentimentale frequentando diverse donne senza tuttavia trovare quella che effettivamente possa soddisfare le sue esigenze. Ad un certo punto si renderà conto come tutta la felicità che lui stava cercando fosse a portata di mano, per cui non resta che coglierla.

Video, il trailer de L’amore è eterno finché dura





© RIPRODUZIONE RISERVATA