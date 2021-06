L’amore non divorzia mai/ Video, su Rai 1 il film con Jill Wagner (oggi, 29 giugno)

L’amore non divorzia mai va in onda su Rai 1 oggi, giovedì 29 giugno 2021, a partire dalle ore 21.25. La pellicola è del 2015 ed è diretta da Neill Fearnley, lo stesso che nel 2013 ha curato la regia della serie tv – Cedar Cover – con Andie McDowel nel ruolo di Olivia Lockhart. Il film è distribuito da Hallmark Channel e prodotto da Crown Media Productions, PorchLight Pictures, Reunion Pictures. Il personaggio femminile è interpretato da Jill Wagner, modella, attrice e conduttrice televisiva americana. Nel 2013 ha presentato la prima edizione del reality show – Hell’s Kichen – conosciuto in Italia come – Hell’s Kichen: Il diavolo in cucina – condotto dallo chef Gordon Ramsay. Il protagonista maschile è Colin Egglesfield che ha recitato in – Vampires 3 – in televisione ha partecipato a diverse serie come – Low & Order – Streghe – Melorose Place – Brothers e Sisters: segreti di famiglia – La Valle dei Pini (soap opera). Altri attori che fanno parte del cast sono: Rachel Hayward, Ken Tremblett e Michael Karl Richards.

L’amore non divorzia mai, la trama del film

L’amore non divorzia mai racconta la storia di due giovani, Annie (Jill Wagner) di 18 anni e Ben (Colin Egglesfield) di 19 anni, follemente innamorati e residenti una piccola cittadina dello Iowa. Un giorno decidono di mettere in atto un piano: fuggire da casa e sposarsi in segreto, ma quando il padre di Annie lo scopre costringe i ragazzi ad annullare il matrimonio. A quel punto Ben lascia il paese e si trasferisce a New York, mentre Annie rimane a Iowa. Trascorrono 15 anni, entrambi si sono rifatti una vita e sono di nuovo in procinto di sposarsi con i rispettivi fidanzati. Ma qualcosa interferisce sulle loro unioni: Annie scopre che il matrimonio celebrato tanti anni prima con Ben in realtà non è stato mai annullato e fino a quando non verrà fatto, non potrà convolare a nuove nozze. La donna determinata a rendere legale la separazione prima di sposarsi con Joe (Michael Karl Richards), decide di partire e andare a New York per raggiungere Ben, che nel frattempo si è ricostruito una nuova vita affianco a un’altra donna. L’incontro con l’uomo riaccende in Annie la passione che inevitalbimente non si era mai assopita. Ben altrettanto si sente attratto dalla ex e ricordare insieme il passato non farà altro che peggiorare la situazione. A questo punto Annie e Ben dovranno decidere se andare avanti ognuno per la propria strada e lasciarsi i ricordi alle spalle, oppure concedersi una seconda possibilità.

