L’amore non dorme mai/ Su Rai 2 il film con Odette Annable

L’amore non dorme mai va in onda su Rai 2 oggi, martedì 22 dicembre, a partire dalle ore 14.00. Il film sentimentale è distribuito e prodotto da Freeform, Mass Hysteria Entertainment. La pellicola del 2018 è diretta da Phil Traill che ne cura anche la sceneggiatura. Il regista in 10 anni di carriera ha diretto 2 film tra cui A proposito di Steve e 23 serie televisive. Nel cast troviamo l’attrice statunitense Odette Annable, in 18 anni di carriera ha interpretato 7 film e 7 serie televisive tra cui Walker, Tell me a story e Supergirl. I suoi recenti lavori cinematografici sono stati Ancora tu, Il mai nato, Venerdì 13. L’attore maschile è Dave Annable, in 16 anni di carriera ha interpretato 5 film e 5 serie televisive tra cui What/If, Heartbeat, Red Band Society, 666 Park Avenue. I suoi film più recenti sono stati: Armed Response, Sex list, Julie & Julia.

Il primo Natale/ Streaming del film su Canale 5 con Ficarra e Picone protagonisti

L’amore non dorme mai, la trama del film: il problema dell’insonnia e…

Leggiamo la trama de L’amore non dorme mai. Lizzie interpretato da Odette Annable è una planner e si occupa di organizzare eventi. Il lavoro non è sempre facile perché la donna soffre di insonnia e spesso non è abbastanza concentrata e lucida per portare a termine le sue mansioni. Il problema si accentua quando Lizzie è immersa nella preparazione del suo matrimonio. Mentre il suo futuro marito riesce a dormire tranquillo in attesa del lieto evento, la giovane donna non riesce a chiudere occhio. Ogni tentativo provato non è stato in grado di risolvere il suo problema. Durante una delle sue notti insonni, Odette decide di uscire con la macchina e farsi un giro per strade deserte della città. In verità tanto deserte non sono perché l’unica persona che cammina per strada finisce per investirla. Dopo essersi assicurata che al jogger Billy Wilson, interpretato da Dava Annable, non è successo nulla di grave, i due finiscono col parlare e Odette scopre che anche Billy soffre del suo stesso male. La cosa strana e che tra una parola e l’altra finiscono con l’addormentarsi in macchina. Non solo ma sembra che i due sconosciuti riescano a prendere sonno solo riposando insieme. Nel tentativo di combattere le loro notti insonni, Billy e Odette decidono di continuare a dormire uno accanto all’altro così la planner potrà portare a termine i preparativi del suo matrimonio e il jogger mandare avanti la sua attività commerciale. L’accordo tra i due porterà delle drastiche conseguenze tanto che la donna dovrà rivalutare alcune scelte importanti che interessano la sua vita.

LEGGI ANCHE:

Zanna Bianca e il cacciatore solitario/ Su Rete 4 il film con Robert WoodIl miglior Natale della mia vita/ Su Italia 1 si respira già aria di feste

© RIPRODUZIONE RISERVATA