L’amore non va in vacanza/ Su Rete 4 il film con Cameron Diaz: trama e cast (15 dicembre)

Il cast del film

L’amore non va in vacanza andrà in onda nella prima serata di Rete 4 alle 21.20 di oggi, 15 dicembre, ed è stata diretta da Nancy Meyers nel 2006. Il reparto tecnico vede i nomi di Dean Cundey alla fotografia, Joe Hutshing al montaggio con le bellissime musiche di Hans Zimmer. Nel cast invece figurano i volti noti di Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, con Eli Wallach, Edward Burns e Rufus Sewell.

L’amore non va in vacanza, la trama del film

La storia de L’amore non va in vacanza si concentra su due protagoniste, una è Iris Simpkins, giornalista che è ancora innamorata del suo collega di lavoro Jasper Bloom, dopo anni di relazione, nonostante sia stata tradita ripetutamente e l’uomo abbia addirittura annunciato di essere ora fidanzato proprio con la donna con cui la tradiva. L’altra protagonista è Amanda Woods, una montatrice di trailer che abita a Los Angeles e ha appena rotto la sua storia con Ethan, il fidanzato, dopo aver scoperto di essere stata tradita. Per riprendere in mano la sua vita Amanda decide di mollare il suo lavoro e scappare lontano da casa e navigando in internet scopre proprio di Iris che si trova nella sua stessa identica situazione. Le due decidono allora di fare uno scambio di case e così prendono il volo verso le rispettive nuove destinazioni. Iris si trova sorpresa dal lusso in cui vive Amanda mentre la seconda si annoia nella monotona casetta nel Surrey. Questa decisione però cambia velocemente la sera stessa quando la donna conosce il fratello maggiore di Iris che si reca nella casa per smaltire una sbornia. I due avvertono subito una grande attrazione e finiscono per passare la notte insieme. Iris invece a Los Angeles incontra Arthur Abbot, un anziano che non trova la sua casa e che si scopre essere uno degli sceneggiatori più famosi della vecchia Hollywood; i due sviluppano una grande amicizia e iniziano ad aiutarsi a vicenda. Riusciranno le due ragazze a trovare la pace che cercano lontane da casa?

Video, il trailer del film L’amore non va in vacanza





