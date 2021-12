L’amore non va in vacanza/ Su Rete 4 il film con la splendida Kate Winslet

L’amore non va in vacanza, film di Rete 4 diretto da Nancy Meyers

L’amore non va in vacanza è il film che oggi, venerdì 24 dicembre 2021, alle 21.20 verrà trasmesso da Rete 4. Il titolo originale è The holiday. La pellicola è del 2006, distribuita da UIP e prodotta da Columbia Pictures Corporation, Columbia Pictures, Relativity Media, Universal Pictures. La regia è di Nancy Meyers, in 29 anni di carriera ha diretto 10 film.

La protagonista principale è Cameron Diaz, giovanissima viene scelta da Jim Carrey come partner nel film The Mask, viene consacrata con la pellicola divertente Tutti pazzi per Mary. Nel 2000 interpreta Natalie in Charlie’s Angels ricevendo un compenso di 12 milioni di dollari. In Shrek e tutti i sequel è la voce originale di Fiona. Nel cast c’è anche Kate Winslet, premio Oscar nel 2009 come migliore attrice per The reader. L’attrice è conosciuta dal pubblico per aver interpretato Rose in Titanic.

L’amore non va in vacanza, la trama del film: non riesce a dimenticare suo marito

Leggiamo da vicino la trama de L’amore non va in vacanza. Iris (Kate Winslet) non riesce a dimenticare suo marito, nonostante le abbia dato la notizia di voler sposare la donna con cui l’ha tradita. Dall’altra parte dell’Atlantico, Amanda (Cameron Diaz) ha scoperto che il suo fidanzato ha una relazione con un’altra donna. Affranta per quanto le è accaduto, programma di lasciare Los Angeles, contatta casualmente Iris sul web e decidono di scambiarsi le case per un breve periodo di tempo. Così dallo scambio, Iris si ritrova a vivere in una villa lussuosa e Amanda in una mediocre abitazione di Surrey.

La giornalista entra in confidenza con il suo vicino il famoso sceneggiatore hollywoodiano Arthur Abbot, con il quale instaura una piacevole amicizia e le fa capire che non deve buttare il suo tempo a piangere per una persona che non la merita e le consiglia di guardare qualche sua pellicola dove le protagoniste sono donne di carattere.

La donna conosce anche Miles un compositore che sta vivendo un momento di crisi con la fidanzata. Amanda non trovandosi bene nella casa di Iris decide di partire subito e tornare nella sua villa, ma si imbatte nel fratello della giornalista e finirà per restare. Intanto Jasper continua a perseguitare Iris dicendole di voler tornare a vivere con lei, ma in realtà la sta di nuovo usando, questa volta la donna trova la forza di ribellarsi. Amanda dopo diversi ripensamenti sceglie di rimanere con Graham.

