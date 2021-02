L’amore strappato 2, si farà?/ Anticipazioni, ecco perché è difficile pensarlo

Sono fin troppi i momenti per pensare che L’amore strappato 2 non si farà. La miniserie tv con Sabrina Ferilli protagonista, infatti, è ispirata a una storia vera, quindi molto difficilmente ci sarà la possibilità di trovarsi di fronte a un sequel, seppur attesissimo. Non si andrà a storpiare la storia vera di Angela Lucanto anche perché sarebbe veramente sbagliato sotto ogni punto di vista. Oltre che dal punto di vista della donna che oggi è Angela infatti anche da quello puramente artistico sarebbe inutile forzare la mano.

L’amore strappato 2 si farà? Difficile pensarlo, troppi i motivi

La miniserie di tre episodi infatti è uscita nel 2019 e a due anni dalla sua messa in onda ancora non se n'è parlato. Inoltre va specificato che l'idea degli autori era quella di realizzare un qualcosa finalizzato ad avere una sola stagione, oltretutto molto breve. Non è da escludere però che Sabrina Ferilli possa tornare protagonista magari con altri personaggi forti e tratti dalla realtà.



