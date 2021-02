L’Amore Strappato/ Anticipazioni puntata oggi 10 febbraio: cosa ha fatto Rocco?

L’Amore Strappato, anticipazioni puntata oggi, 10 febbraio

L’Amore strappato torna in onda in replica su Canale5 oggi, 10 febbraio, con Sabrina Ferilli protagonista al fianco di Enzo Decaro. L’attrice romana tornerà a vestire i panni di Rosa mentre toccherà ad Enzo Decaro scendere in campo nei panni del marito Rocco, l’uomo che si vedrà accusato di un reato orribile e che cambierà per sempre la vita della sua famiglia. Una storia drammatica e struggente ci terrà compagnia nel prime time di Canale5 da oggi raccontando la vita ordinaria di Rosa e di suo marito quando viene sconvolta dall’arrivo delle forze dell’ordine che strappano loro l’amata figlia Arianna senza alcuna spiegazione. I due protagonisti non sanno ancora che qualcuno ha denunciato Rocco per abusi nei confronti della bambina, la sua bambina.

La vita di Rosa e Rocco distrutta da un’accusa che…

L’uomo nega subito l’accusa e la moglie prende posto al suo fianco dicendosi certa della sua innocenza ma la burocrazia e l’iter legale, spingeranno la donna presto verso il bivio: da una parte appoggiare il marito che si professa innocente, dall’altra parte dovrà lasciar affondare lui per riavere la sua bambina. Prenderà il via da qua L’Amore Strappato, la fiction di Canale5 che al suo primo passaggio ha portato a casa importanti ascolti e che questa sera prenderà il posto lasciato vacante da Made in Italy la scorsa settimana. La storia di Rosa prenderà il via proprio da qui con il marito Rocco che va incontro alla durezza della vita in carcere mentre la loro amata figlia affronta la sua prigionia nella casa famiglia ritrovandosi accanto una nuova amica. Fuori, libera ma solo a parole, Rosa è pronta a tutto per portare a galla la verità senza abbandonare il marito e nemmeno la figlia soprattutto quando su di loro si abbatte anche il pregiudizio della comunità.

Ricky Tognazzi è l’avvocato Smiraglia

L’unica speranza arriva dalle indagini e dal processo che potrà sancire l’innocenza del marito e così Rosa si affida a Smiraglia, interpretato da Ricky Tognazzi, il nuovo avvocato che sembra pronto a giocarsi l’asso che ha nella manica, ma di cosa si tratta? Siamo sicuri che Rocco tornerà libero tanto presto? Chi ha seguito la fiction la prima volta sa bene che non sarà così facile e che la complicata lotta di Rosa andrà in scena per un po’ tra ammanettamenti fuori dagli uffici pubblici e lotte con conoscenti e amici pronti a voltarle le spalle in questo momento complicato. Cosa ne sarà della piccola Arianna e chi ha denunciato il suo papà e perché? Anche questo verrà presto a galla, ne siamo certi.



