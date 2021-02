L’Amore Strappato/ Anticipazioni puntata oggi 17 febbraio: Arianna adottata (Replica)

L’Amore Strappato: anticipazioni puntata oggi 17 febbraio

L’Amore Strappato torna in onda questa sera con una nuova puntata in replica in cui continueremo a capire cosa ne sarà della bella protagonista con il volto di Sabrina Ferilli. Nella prima puntata abbiamo conosciuto Rosa e la sua perfetta famiglia con Rocco accanto e la loro bella Arianna, una bambina pacata e studiosa. Tutto è stato distrutto quando un giorno la polizia si è presentata a casa loro per portare via Arianna e buttare in prigione Rocco ma senza alcuna spiegazione apparente. Solo strada facendo i due protagonisti hanno scoperto che l’accusa che è caduta sulla testa del protagonista era ben più grave di quanto si pensasse. L’Amore Strappato riprende proprio dalla lotta di Rosa per riavere indietro sua figlia senza abbandonare il marito e questa sera il pubblico avrà modo di scoprire cos’altro succederà in questo iter processuale che ha preso il via ma, soprattutto, nella vita di Arianna.

L’Amore Strappato: Arianna adottata da un’altra famiglia?

Proprio mentre sua madre lotterà per riportare tutti a casa, Arianna fa la conoscenza della famiglia che sembra già pronta ad adottarla. Le cose per tutti si complicano nella nuova puntata in replica de L’Amore Strappato. L’ennesimo dolore arriva per la bella Rosa quando scopre che il Tribunale dirà di no al suo ricongiungimento con la figlia e, in particolare, anche per il marito arriva una sentenza che sembra spazzare via per sempre il sogno di libertà e, soprattutto, di assoluzione. Proprio dall’aula del tribunale vengono a galla dei risvolti inaspettati che riscrivono la storia di questo caso e che potrebbero cambiare tutto per i Macaluso e non solo. Chi ha mentito? Forse Arianna ha davvero un segreto da nascondere ma che non riguarda suo padre? Proprio in quel momento arriva la notizia che la figlia di Rosa e Rocco è stata legalmente adottata e questo la fa sparire dai loro radar.

Sarà un uomo che avvicinerà la protagonista per raccontarle dove si trova la figlia se vorrà vederla, ma siamo sicuri che sia una buona idea e che Rosa possa fidarsi? Siamo sicuri che i colpi di scena non mancheranno nemmeno in questa seconda puntata de L’Amore Strappato di nuovo in replica questa sera.



