L’AMORE STRAPPATO/ Anticipazioni seconda puntata 18 febbraio: il folle gesto di Rocco

È andata in onda ieri la prima puntata de L’amore strappato, la fiction di Canale 5 con protagonista Sabrina Ferilli liberamente ispirata al libro di Angela Lucanto Rapita dalla giustizia. Proprio lei, Angela Lucanto, è stata vittima di un clamoroso errore giudiziario che l’ha portata a vivere lontano dai suoi genitori per ben dieci anni, fino a quanto suo fratello Francesco – che, con loro, non aveva mai smesso di cercarla – non l’ha avvicinata all’uscita della scuola per consegnarle una lettera. Quella missiva rappresenta di fatto il capitolo finale di questa vicenda, in cui è sintetizzata tutta la storia di Angela e quanto ha fatto la sua famiglia per ritrovarla. Nella fiction, Angela si chiama Arianna, ed è una bambina riccioluta che vediamo quasi subito vestita da principessa. La sua vita, come dovrebbe sempre essere a quell’età, è una vera fiaba, tanto più che sua madre e suo padre non fanno altro che alimentarne la fantasia e spronarla alla curiosità. Ma l’idillio viene ben presto turbato dalla falsa accusa di Tiziana (nella realtà, la cugina di Arianna, descritta come una ragazza con problemi psichici), un’amica di famiglia, che arriva ad accusare il padre di aver abusato di lei e della stessa bambina. L’episodio si conclude con Rocco che viene condannato a 13 anni di carcere, e Rosa – sua moglie – che promette di fare di tutto pur di scagionarlo. Tutto, eccetto scendere a compromessi con il male: “Vinceremo con la verità”, dichiara al marito, decisa a non cedere al pm che la esorta a mentire. Così facendo, infatti, almeno lei avrebbe potuto riabbracciare Arianna. Ma la verità non si paga mai con una bugia.

L’amore strappato, anticipazioni seconda puntata 18 febbraio: Arianna viene adottata

Nella seconda puntata de L’amore strappato, in onda giovedì 18 febbraio su Canale 5, Arianna conosce una famiglia intenzionata ad adottarla. Nel frattempo, la piccola alloggia in un istituto, e ancora spera di poter tornare da mamma e papà. Arianna non riesce a capire il perché dietro al loro allontanamento, e la psicologa non le è d’aiuto: anzi, le sue domande insinuanti non fanno che disorientarla ulteriormente. Rosa, che non ha idea di dove possa trovarsi la figlia, deve fare i conti con l’ennesima prova quando la sua richiesta di ricongiungimento viene rifiutata. Dal tribunale arriverà comunque un risvolto inatteso, anche se solo in un secondo momento: basterà a segnare la svolta per i Macaluso? In seguito, i due genitori scopriranno che Arianna ha ufficialmente una nuova madre e un nuovo padre. Rocco cercherà di attirare l’attenzione dei media compiendo un gesto inconsulto per dimostrare la sua innocenza. Sul finale, Rosa accetterà l’aiuto di un uomo per riuscire a mettersi in qualche modo sulle tracce di sua figlia.



