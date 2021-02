L’AMORE STRAPPATO/ Anticipazioni ultima puntata 24 febbraio: le ricerche di Arianna

È andata in onda ieri la seconda puntata de L’amore strappato, la fiction di Canale 5 tratta dalla storia vera di Angela Lucanto, la bambina ‘rapita dalla giustizia’ all’età di 6 anni a causa delle false accuse ai danni di suo padre Salvatore. Anche dopo l’assoluzione di quest’ultimo, Angela e la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con una sentenza del tribunale riguardante l’adozione della piccola, già affidata a due nuovi genitori senza nemmeno capire il perché. Da segnalare, a proposito della fiction, l’interpretazione di Enzo Decaro e Sabrina Ferilli, rispettivamente Rocco e Rosa Macaluso, che – nel corso delle riprese – hanno dato prova di un grande coinvolgimento emotivo confermato dagli stessi attori in almeno un’intervista.

L’amore strappato: menzione speciale per gli attori

Sabrina Ferilli è quantomai credibile, nel ruolo drammatico di Rosa Macaluso, quando urla e piange in preda al dolore per la perdita di una figlia. Stessa cosa vale per il suo compagno di set Enzo Decaro, che – per la sua interpretazione di Rocco – si è addirittura meritato i complimenti di Salvatore, inizialmente poco propenso a comparire in pubblico in occasione della messa in onda de L’amore strappato. L’uomo, tra l’altro, non è ancora riuscito a leggere l’autobiografia della figlia – Rapita dalla giustizia –, libro in cui si trova riassunta tutta la loro vicenda dal punto di vista dell’‘Arianna’ del film. Diversi i punti in cui la ricostruzione degli sceneggiatori si discosta dal racconto reale, una scelta operata allo scopo preciso di stemperare alcune parti troppo crude e, più in generale, di adattare la narrazione allo spazio – per forza di cose ‘ristretto’ – del piccolo schermo.

L’amore strappato, anticipazioni ultima puntata 24 febbraio

Nella terza e ultima puntata de L’amore strappato, Rocco e Rosa riescono a risalire al nome dell’istituto in cui la loro bambina ha alloggiato prima del trasferimento nella sua nuova casa. I due, infatti, mettono le mani su alcune carte determinanti nel loro percorso teso a ricostruire il caso di Arianna. In quei documenti è presente un indizio da cui Rosa intende partire per rivedere la bambina, ma quando finalmente ci provano, il tribunale li respinge: non possono in alcun modo avvicinarla. Intanto, Rocco cerca un modo per saldare il debito, ancora alle prese con i suoi problemi finanziari legati in parte all’ingenuità di Rosa, che si è fatta abbindolare da uno sciacallo. Sarà Ivan, alla fine, a mettersi in contatto con la sorella, scoprendo che lei – in tutti questi anni – aveva sempre vissuto nella convinzione che la sua famiglia d’origine l’avesse abbandonata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA