Lamorgese vs Boccia “assistenti civici? Non informati”/ Caos Governo, Renzi “follia”

Pubblicità

Non sono passate neanche 24 ore dall’annuncio del nuovo bando pubblico per volontari “assistenti civici” che la polemica tanto nel Governo quanto nelle opposizioni è letteralmente esplosa contro la decisione del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia in collaborazione con l’Anci guidata dal sindaco di Bari Antonio Decaro. La formula dei 60mila volontari pronti a lavorare gratis 16 ore a settimana per aiutare a controllare regole e distanziamenti della fase 2 nelle principali città d’Italia (e in particolare nelle zone della “movida” dove si teme possano esplodere nuovi focolai di coronavirus) non piace ma soprattutto non trova la concordanza totale neanche dello stesso esecutivo: il Viminale, da fonti qualificate riportate dall’Ansa, attacca la scelta del Ministro Boccia spiegando «Le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell’Interno, per l’istituzione della figura degli ‘assistenti civici’ in relazione alle misure di contrasto e di contenimento della pandemia Covid-19, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio».

Pubblicità

Alla secca presa di distanza del Ministero guidato da Luciana Lamorgese ha provato a replicare lo stesso Ministero degli Affari Regionali, spiegando che quando si parla di assistenti civici non si parla di ronde o di gente pronta a fare multe, bensì «6 ore settimanali che ciascuno può regalare al proprio comune per aiutare gli anziani, portare spesa e medicine, aiutare nell’organizzazione del distanziamento sociale, come ad esempio fuori dalle chiese o fuori dai parchi per contingentare gli ingressi. Nessuna vigilanza, ronda o sentinelle anti spritz. In caso di assembramenti non potranno chiedere i documenti, ma solo segnalare a vigili e forze dell’ordine». La precisazione arriva però ormai a diverse ore dal lancio del bando pubblico e la polemica ormai è già bella che avviata.

Pubblicità

ASSISTENTI CIVICI, LA BAGARRE POLITICA DOPO L’ANNUNCIO

«Un ministro ha annunciato la creazione di un corpo di 60.000 assistenti civici. Boh, solo a me sembra una follia finalizzata ad avere visibilità? Come spesso accade la penso come Matteo Orfini. Non sarebbe meglio valorizzare di più il terzo settore e il servizio civile?» attacca Matteo Renzi nella sua ultima E-news, ed è solo l’ultimo intervento interno al Governo che guarda con forte perplessità alla proposta ormai già divenuta effettiva del Ministro Boccia. Dall’esterno ci si chiede come sia stato possibile un’iniziativa del genere senza la decisione collegiale del CdM e dello stesso Premier Conte ma nel frattempo la maggioranza torna nel subbuglio a poche ore dal già complicato vertice notturno del Decreto Scuola: «La fuga in avanti di Boccia sui 60 mila assistenti civici non mi convince e soprattutto non convince il M5s. Per noi – chiarisce il senatore M5s e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi – i cittadini devono controllare quello che fanno i politici, non quello che fanno altri cittadini: auspico un passo indietro del ministro e confronto con tutta la maggioranza».

Durissima anche Sinistra Italiana-Leu che assimila gli “assistenti civici” alle “guardie civili”, «proposta di Boccia improponibile e pericolosa cosi come quella di far lavorare in un settore così delicato persone professionalmente impreparata», attacca Paolo Cento. Polemiche solo nel Governo? Ovviamente no, la proposta di Boccia non sembra piacere proprio a nessuno, neanche a chi come Luca Zaia guarda comunque come problematica la situazione della movida nelle città del Veneto: «una sconfitta sociale perché pensare che devi mandare uno a controllare se indossi la mascherina che è un farmaco salvavita significa che abbiamo un problema culturale. Diversamente se dobbiamo combattere contro i complottisti facciamo la fine di galileo e allora dico ai giovani: se volete veramente ribellarvi ai controlli indossate la mascherina per protesta».

Per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni «avranno il compito di aiutare le autorità a far rispettare le regole della Fase 2 e le limitazioni delle libertà individuali imposte a colpi di decreto. Saranno reputati pubblici ufficiali, per evitare che siano insultati o aggrediti dai cittadini? Chissà se avranno una divisa e strumenti per difendersi, tipo un manganello. Di fatto una milizia autorizzata dal governo»; non solo, per l’ex Ministra dei Giovani, una proposta del genere sembra essere «la versione grillo-piddina dei guardiani della rivoluzione? Credo veramente che si stia esagerando. La deriva autoritaria alla quale stiamo assistendo sta assumendo contorni grotteschi ma non per questo meno pericolosa di ogni altra deriva liberticida». Si torna però al punto di partenza: se nessuno o quasi sembra aver condiviso il bando di Boccia e Anci, allora come mai è stato non solo annunciato ma diventerà operativo nei prossimi giorni?



© RIPRODUZIONE RISERVATA