Lamorgese vs Ong/ “Accumulano migranti, partono solo se piene”: assist a Salvini

Luciana Lamorgese, ecco l’assist a Salvini. Come vi abbiamo raccontato, il ministro dell’Interno ha testimoniato al processo contro il leader della Lega, accusato di sequestro di persona per il caso Gregoretti al Tribunale di Catania. Come riporta Il Giornale, l’ex prefetto di Milano ha affermato che le navi che vanno a fare soccorso in acque Sar libiche «tante volte, con dei soccorsi effettuati, si fermano nelle aree, diciamo libiche, anche tre, quattro giorni in attesa poi di recuperare il più possibile quelli che sono in difficoltà. Quindi vuol dire che sono delle navi che comunque sia hanno la possibilità di stare ferme con delle persone appena recuperate in acqua».

Luciana Lamorgese ha dunque confermato che le imbarcazioni delle Ong non tornano immediatamente indietro ogni volta che fanno un soccorso. E hanno la possibilità, inoltre, di fare rimanere i migranti a bordo per quattro-cinque giorni, chiedendo il Pos quando hanno l’imbarcazione piena. «Se fossero in condizioni di non poter stare, allora appena recuperati dovrebbero immediatamente venire, avvicinarsi verso Paesi che sono sicuri, tipo Malta e l’Italia e non sempre è così perché talora rimangono anche più giorni», ha aggiunto.

LUCIANA LAMORGESE INCHIODA LE ONG

Affermazioni degne di nota, dunque, considerando che Luciana Lamorgese per la prima volta ha ammesso pubblicamente che le navi delle Ong restano in acque Sar libiche per giorni, a differenza di quanto ribadito puntualmente dalle Organizzazioni non governative. Il Giornale ha inoltre evidenziato che la titolare del Viminale ha fornito un altro assist a Salvini in Tribunale. A proposito della correlazione tra il caso Diciotti, quello Gregoretti e quello Ocean Viking, la Lamorgese ha confermato che non ci sono differenze tra l’uno e gli altri: «Alla fine il risultato è stato, diciamo, più o meno analogo a quello precedente, perché questo va detto, anche se con motivazioni diverse». Ricordiamo inoltre che l’attuale ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aveva fornito una testimonianza favorevole a Salvini, confermando che le decisioni sui migranti sono state prese di comune accordo con l’ex premier Giuseppe Conte…



