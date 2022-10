Lampedusa, 28enne scompare su traghetto dopo Tso/ Aperta inchiesta, primi indagati

Ricerche in corso e primi iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di un 28enne a Lampedusa. Sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso), il giovane si sarebbe trovato a bordo di un traghetto con cui, accompagnato da soggetti preposti al controllo, avrebbe dovuto raggiungere un centro per le cure del caso ma di lui si sarebbero perse le tracce durante la navigazione. L’ipotesi più accreditata, riporta Ansa, al momento sarebbe quella di un suicidio. Uno scenario che risulterebbe rafforzato dalle sequenze cristallizzate da alcune telecamere di videosorveglianza del traghetto che avrebbero registrato il momento in cui il 28enne si sarebbe gettato in mare.

Nel pomeriggio di ieri è emersa la notizia, riportata ancora dall’agenzia di stampa, di una conferma della Procura di Agrigento circa l’apertura di un’inchiesta sulla vicenda, con contestuale iscrizione di alcuni nomi – allo stato attuale ancora riservati – nel registro degli indagati in seguito alla scomparsa del giovane passeggero. Del 28enne si sarebbero perse le tracce nella notte tra venerdì e sabato scorsi, mentre si trovava su un traghetto Lampedusa-Porto Empedocle. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il giovane sarebbe stato destinatario di un trattamento sanitario obbligatorio.

Sottoposto a Tso scompare su traghetto: ricerche in corso per un 28enne di Lampedusa

Stando alle prime informazioni sul caso riportate ancora dall’Ansa, la Procura della Repubblica di Agrigento, a capo il facente funzioni Salvatore Vella, avrebbe aperto un’inchiesta sulla sparizione del 28enne di Lampedusa sottoposto a Tso e scomparso mentre viaggiava su un traghetto nella notte tra venerdì e sabato scorsi. L’autorità inquirente avrebbe proceduto all’iscrizione di alcuni nomi nel registro degli indagati mentre filtra che la pista seguita dagli investigatori sarebbe quella di un gesto estremo a seguito del trattamento sanitario obbligatorio disposto a carico del giovane.

Le telecamere del traghetto avrebbero ripreso il momento in cui il 28enne di Lampedusa si sarebbe gettato in mare e l’apertura del fascicolo d’indagine punterebbe a chiarire cosa è successo e se vi siano state falle nella catena di controllo che avrebbe dovuto garantire la sorveglianza del 28enne. Al momento le ricerche in mare proseguirebbero senza sosta, ma il giovane non sarebbe stato ancora individuato. In azione la Guardia Costiera. Il 28enne, scrive ancora Ansa, avrebbe viaggiato accompagnato da agenti di polizia municipale e personale medico. La Procura avrebbe confermato l’avvio dell’inchiesta mantenendo però il massimo riserbo sull’identità delle persone che attualmente sarebbero indagate.











