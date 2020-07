Lampedusa, il sindaco: “Dichiaro Stato di emergenza”/ Nell’hotspot 1000 migranti

Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, chiede che venga proclamato lo Stato di emergenza sul suo territorio alla luce dei numerosi sbarchi avvenuti nelle scorse ore. “E’ una situazione ormai ingestibile – le parole di Totò Martello riportate nell’edizione online di Repubblica di oggi, sabato 25 luglio – se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco, sull’amministrazione comunale e sui lampedusani”. La situazione nell’hotspot dell’isola sta diventando incandescente, come anticipato dallo stesso Martello, tenendo conto che vi sono al momento più di mille migranti nel centro di accoglienza, ben dieci volte la capienza massima prevista pari a circa un centinaio. “Oggi – ha proseguito il primo cittadino lampedusano – non ci saranno trasferimenti in traghetto verso Porto Empedocle e intanto i barchini provenienti dalla Tunisia stanno continuando ad approdare sull’isola”.

LAMPEDUSA, IL SINDACO DICHIARA STATO DI EMERGENZA E ATTACCA SALVINI

Sulla banchina vi sono all’incirca 50 migranti in attesa di capire dove verranno smistati, mentre nella notte ne sono giunti altri 110, che erano stati soccorsi dal Cosmo, un mercantile italiano. Altri 70, invece, sono stati intercettati da una motovedetta libica e riportati indietro. Ora, fa sapere ancora Repubblica, vi sarebbe un terzo gommone con a bordo 56 persone, che attende soccorsi nel Mediterraneo. Martello ha attaccato anche l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “L’onorevole Salvini – le parole del sindaco come riporta TgCom24.it oggi, 25 luglio – continua a comportarsi da mentitore seriale, sostenendo che quando lui era ministro ‘non c’erano più sbarchi’: nulla di più falso. Quando Salvini era ministro gli sbarchi a Lampedusa sono sempre proseguiti, basterebbe leggere i report del ministero degli Interni per verificare quello che sto affermando. Se Salvini fosse venuto a Lampedusa in quel periodo – aggiunge e conclude Martello – quando da sindaco ho più volte chiesto una interlocuzione istituzionale con il Ministero che allora guidava, senza mai avere risposta, avrebbe visto con i suoi occhi le imbarcazioni dei migranti entrare in porto. Forse allora non è venuto a Lampedusa proprio per questo motivo, per non dovere ammettere la realtà e continuare a negare l’evidenza”.



