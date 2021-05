Lampedusa, sbarco 2mila migranti in 24ore/ Caos Governo: verso cabina di regia-Draghi

L’estate 2021 che si apre in Italia non vedrà solo l’emergenza Covid, con tutto il pacchetto di annessi e connessi tra riaperture, regole e restrizioni: l’emergenza migranti è riesplosa in maniera consistente nelle ultime settimane, fino a portare solo nelle ultime 24 ore 2.128 profughi nel porto di Lampedusa, di cui 635 solo nella notte appena passata. Le ultime novità in arrivo da Agrigento, su fonte ANSA, riportano dello sbarco su 4 barconi di fortuna giunti nell’isola siciliana stanotte: una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un peschereccio con a bordo 352 persone a 9 miglia dalla costa; poco dopo invece un’altra motovedetta ha trasbordato altri 87 uomini intercettati a 15 miglia.

«Alle 3:20 sono sbarcati 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia. In contemporanea, sono arrivati altri 95 immigrati, fra cui 3 donne e 5 bambini», riporta l’Agenzia ANSA. L’impressione tra numeri e arrivi è che dalla Libia sia arrivata una sorta di “via libera” calcolato che in poche ore ha visto l’assommarsi incredibile di pescherecci, barconi, barchini e qualsivoglia mezzo di fortuna con cui migliaia di profughi lasciano l’Africa per raggiungere le coste italiane.

CAOS GOVERNO SU EMERGENZA MIGRANTI: VERSO CABINA DI REGIA

Inevitabilmente si riapre la “partita” politica sull’emergenza immigrazione, elemento di non poco conto vista la presenza nel medesimo Governo della Lega e del Pd, agli antipodi sul fronte migranti. «Sono preoccupato, è necessario incontrare quanto prima Draghi» ha fatto sapere Matteo Salvini, «con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia di clandestini (già 12mila sbarcati da inizio anno)». La leader dell’opposizione Giorgia Meloni torna su Facebook alla sempre ribadita proposta di Fratello d’Italia, «Non vogliamo abituarci a questo tipo di notizie. L’immigrazione clandestina va fermata. Vanno fermati gli scafisti e le Ong immigrazioniste che speculano sulle tragedie. Come Fratelli d’Italia continuiamo a chiedere al ministro Lamorgese un immediato blocco navale». Dopo le pressioni del Carroccio, la Ministra degli Interni Luciana Lamorgese ha sentito personalmente il Premier Mario Draghi per convocare a breve una cabina di regia apposita sull’emergenza sbarco migranti a Lampedusa: parteciperebbero, oltre al Viminale e Palazzo Chigi, anche i Ministri della Difesa (Guerini) e degli Esteri (Di Maio) per poter pianificare le misure in vista dell’estate. Confermato intanto il vertice per il prossimo 20 maggio tra Lamorgese e il commissario Ue Ylva Johansson a Tunisi per affrontare il dossier con il Governo locale.

