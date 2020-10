Lamu, morta webstar: ex marito le dà fuoco su TikTok/ Aggredita e cosparsa di benzina

La webstar cinese Lamu, conosciuta soprattutto su Douyin, versione locale di TikTok, è morta all’età di 30 anni lo scorso 30 settembre a causa delle conseguenze delle gravissime ustioni riportate sul 90% del corpo e causatele dall’ex marito. La notizia choc riportata dalla Bbc è stata ripresa solo oggi anche dai media nostrani tra cui l’Huffingtonpost e mette in luce una vicenda davvero drammatica fatta di violenze da parte dell’ex marito della donna che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti avrebbe fatto irruzione nell’abitazione della donna cospargendola di benzina per poi darle fuoco proprio nel bel mezzo di una diretta social. Lamu era seguita da centinaia di migliaia di follower, sconvolti dopo la notizia della sua scomparsa. L’aggressione ai suoi danni era avvenuta quasi un mese fa, il 14 settembre scorso proprio mentre l’influencer stava facendo una diretta social sulla versione cinese di TikTok. Stando a quanto dichiarato dai testimoni però, i suoi seguaci non avrebbero fortunatamente assistito all’aggressione in quanto le immagini si sarebbero interrotte poco prima che l’ex marito compisse il folle gesto.

LAMU, MORTA WEB STAR: EX MARITO IN STATO DI FERMO

Ai follower dell’influencer Lamu sarebbero state risparmiate le immagini choc dell’aggressione a scapito della trentenne ma sarebbero comunque state udite delle urla di dolore. La donna sarebbe stata immediatamente trasportata in ospedale dove è rimasta ricoverata in condizioni preoccupanti fino allo scorso mercoledì. Inutili i tentativi messi in atto dai sanitari di salvare la webstar. L’aggressione mortale da parte dell’ex marito di Lamu sarebbe stata solo l’ultima di una lunga serie subite da parte dell’uomo con il quale aveva messo fine al suo matrimonio. Lo avrebbe rivelato il cognato della vittima, spiegando che la donna aveva subito aggressioni anche in passato. Nonostante la presenza di due bambini piccoli rispettivamente di 12 e 3 anni, Lamu aveva deciso di divorziare. Successivamente l’ex consorte l’aveva minacciata di gravi ripercussioni se solo non l’avesse riaccolto in casa. Adesso il presunto assassino sarebbe in stato di fermo con la grave accusa di omicidio volontario.



