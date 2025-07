Lana Del Rey, durante un concerto, interrompe lo spettacolo e corre dal marito nel backstage emozianando tutti i fan.

Lana Del Rey, artista tra le più amate e seguite in tutto il mondo, ha sorpreso tutti quando, nel corso di uno spettacolo, ha interrotto il concerto per correre dietro le quinte in lacrime dal marito. In tour da qualche mese, Lana Del Rey si è recentemente esibita anche nel Regno Unito incantando, come sempre, tutto il pubblico presente con la sua voce strepitosa. Nel corso del suo ultimo concerto, però, ad un certo punto, l’artista ha improvvisamente interrotto lo show e, dopo aver lasciato il palco, è corsa dietro le quinte in lacrime rifugiandosi tra le braccia del marito.

Loredana Cannata choc all'Isola: "Detestavo Mario Adinolfi"/ "Dopo mesi insieme lui ho capito che…"

Per i fan più romantici, è stato un momento dolcissimo, ma cos’è esattamente accaduto? Qual è il motivo che ha spinto la cantante ad interrompere improvvisamente il live?

Lana Del Rey: il retroscena sul concerto interrotto

Anche le grandi star regalano colpi di scena e, così, Lana Del Rey ha interrotto uno dei suoi ultimi concerti per correre nel backstage e tuffarsi tra le braccia del marito Jeremy Dufrene. Il motivo? Dargli un tenero bacio. Un momento dolce e romantico al tempo stesso quello che la cantante ha deciso di concedersi e che è stato perfettamente capito dal pubblico presente.

Cos'è successo tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia di Uomini e Donne?/ Da Mario Serpa alle accuse lanciate

Nessun retroscena particolare dietro il gesto della cantante che, tuttavia, dopo essersi sposata lo scorso settembre, per la prima volta, condivide un concerto con il marito. Un momento di tenerezza per l’artista che, come tutte le giovani donne appena sposata, ha sentito l’esigenza di fare il pieno d’amore prima di tornare dai suoi fan e continuare ad incantarli con il suo talento.