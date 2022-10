Lana Del Rey “Mi hanno spaccato il finestrino e rubato il portatile”/ Album e foto personali in rete?

Lana Del Rey: “Mi hanno spaccato il finestrino e rubato il portatile, dentro c’era tutta la mia vita…”

Che disastro per Lana Del Rey: la bravissima cantante, dagli immensi successi come Summertime Sadness, Videogame e tanti altri, era in procinto di pubblicare il suo nono album quando, a causa di un furto, ha dovuto interrompere tutto! La bella cantante è stata infatti vittima di un’immensa disavventura che potrebbe portare gravi conseguenze tanto nella sua vita professionale, quanto in quella personale. La 37enne è stata infatti vittima di un furto che si potrebbe rivelare estremante grave, Lana ne ha parlato in un video YouTube dove ha anche avanzato una serie di richieste ai suoi fan per aiutarla nel difficile momento.

Ma andiamo con ordine, Lana Del Rey ha raccontato: “Alcuni mesi fa ho parcheggiato la mia auto in Melrose Place o meglio Melrose Avenne a Los Angeles, mi sono allontanata per un minuto. Avevo lasciato lo zaino all’interno della macchina, era la prima volta che mi capitava”. E in quei 60 secondi l’imprevisto: un malintenzionato le spacca il finestrino dell’auto e, in fretta e furia, le ruba lo zaino contenente il suo portatile. La perdita del PC si è rivelata però più grave del previsto, dentro c’era infatti qualcosa dal valore inestimabile…

Lana Del Rey è stata derubata: cosa c’era dentro il suo portatile? Il suo nono album, tante foto personali e…

Cosi Lana Del Rey ha subito un gravissimo furto: qualcuno le ha spaccato la macchina e rubato lo zaino contente il suo computer. Ben più grave la perdita di ciò che il PC conteneva… Pur avendo preso tutte le precauzioni del caso la cantante si è dichiarata molto preoccupata sull’eventualità che le sue foto e video personali, presenti nel computer, possano circolare. Secondo motivo di preoccupazione è poi la presenza, nel portatile, di un hard disk con registrate le varie tracce del suo nono album in studio.

Ma non finisce qui, Lana Del Rey si è dichiarata disperata perché sull’hard disk era presenta anche un progetto a cui teneva molto: un manoscritto di ben 200 pagine che aveva iniziato a scrivere per il colosso Simon & Schuster, materiale che ora ha totalmente perso! Lana Del Rey ha così supplicato i suoi fan di ignorare qualsiasi cosa possa uscire sul suo conto, sia che siano foto o tracce, perché tutte abusive. Nonostante lo sconforto la cantante si è dichiarata fiduciosa riguardo al nuovo album, ha anche affermato di volerlo, nonostante tutto, pubblicare: “Anche se dovessi ricominciarlo, voglio dare il miglio disco possibile”. Ecco il video:













