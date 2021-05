Lana Del Rey/ Video, fuori: “Text book”, “Wildflower wildfire” e “Blue banisters”

Lana Del Rey ha fatto uscire, a sorpresa, ben tre nuovi brani: ”Text book”, ”Wildflower wildfire” e ”Blue banisters”. Si tratta di una anticipazione del suo prossimo album di inediti, che si intitolerà come uno di questi brani appena rilasciati (Blue banisters) ed uscirà il 4 luglio. Con questo, la cantante americana raggiunge quota sette album in studio in 9 anni di carriera, il primo è stato Born to die datato 2012. Lana Del Rey sembra vivere un momento molto produttivo ultimamente, visto che il suo ultimo progetto discografico Chemtrails over the Country Club, contenente 11 tracce, è stato rilasciato giusto poco tempo fa, il 19 marzo 2021. Peraltro lo annunciò il 30 agosto 2019, quando era appena uscito il suo sesto disco, questo chiamato Norman Fucking Rockwell.

Cosa ci regalerà questa volta con ”Blue banisters” lo scopriremo solo vivendo. La nostra mente è rimasta al racconto che Lana Del Rey ci ha fatto proprio con Chemtrails over the Country Club, ovvero quello di un viaggio nel Midwest in cui lei scopriva di voler restare la stessa. A portarla a questa consapevolezza sono state diverse critiche che la cantante ha ricevuto, e continua a ricevere, da parte di alcune persone che la definiscono ”non autentica”. E allora, il 4 luglio saremo pronti a farci trasportare nuovamente nel suo mondo e a scoprire la nuova storia che ha da raccontarci in musica.

Le nuove canzoni di Lana Del Rey “Text book”, ”Wildflower wildfire” e ”Blue banisters”

Lana Del Rey aveva anticipato qualche accenno sul singolo di ”Blue banisters” con alcuni post sul suo profilo Instagram a partire da aprile, ma non rivelava più di tanto lasciando così il mistero nei suoi fan fino al suo rilascio di venerdì 21 maggio. L’annuncio che riguarda, invece, l’uscita dell’album per il 4 luglio è arrivato sempre tramite Instagram il 28 aprile 2021. Subito dopo, sul suo profilo, è stato pubblicato anche un video di 30 secondi in cui si sente un estratto della canzone che dà il titolo al disco, e che adesso è finalmente disponibile come singolo. La didascalia del post con la clip recita: ”A volte la vita ti fa cambiare giusto in tempo per il prossimo capitolo”. Il racconto che Lana Del Rey fa con la canzone è quello di un rapporto con un uomo che ha promesso che sarebbe tornato da lei, ad aiutarla a dipingere le ringhiere (banisters). Il tempo scorre e quel gesto e quelle parole diventano le immagini di un futuro che ha un panorama e un destino differente.

Il brano è stato scritto dalla Del Rey insieme al produttore Gabe Simon, con il quale è nata anche ”Text Book”. Mentre ha co-scritto ”Wildflower wildfire” con Mike Dean, produttore rap noto per il suo lavoro al fianco di Kanye West. Tutte e tre le nuove canzoni sono molto minimal: ”Wildflower wildfire” per esempio è solo piano e voce, finché alla fine non si accende il ritmo di tamburi elettronici. In questi progetti appena usciti, la cantante risulta più prolissa di quanto non sia spesso, rimane comunque il timbro riconoscibile delle tipiche canzoni di Lana Del Rey.





