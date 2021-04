Lance Armstrong, arrestato il figlio/ Avrebbe aggredito sessualmente una sedicenne

LANCE ARMSTRONG, ARRESTATO IL FIGLIO

Il figlio di Lance Armstrong è stato arrestato: come si apprende da una fonte del Dipartimento di Polizia di Austin, in Texas, il ventunenne Luke David Armstrong avrebbe aggredito sessualmente una ragazza di 16 anni. Attualmente è stato rilasciato con un vincolo di riconoscimento personale, senza dover pagare per una cauzione; il fatto, riportano le fonti e i media degli Stati Uniti, sarebbe avvenuto nel giugno 2018. All’epoca, il figlio di Armstrong aveva 18 anni; ad una festa tenutasi a Austin sarebbe avvenuto il fatto, che la vittima avrebbe denunciato alla polizia soltanto lo scorso novembre. Stando alla ricostruzione della ragazza, il cui nome non è noto, avrebbe chiesto a Luke David Armstrong di riaccompagnarla a casa dopo aver bevuto a un party; sostiene di non ricordare di essere stata riaccompagnata in auto, ma di essersi svegliata a casa con il figlio di Lance che tentava di aggredirla sessualmente.

LE PAROLE DELL’AVVOCATO

Tuttavia l’avvocato di Armstrong, Randy Leavitt, dà una versione diversa dei fatti: intanto, sostiene che le accuse sono tardive essendo arrivate due anni e mezzo dopo il fatto; come ha raccontato a KXAN, inoltre, all’epoca Luke David Armstrong e la ragazza erano impegnati in una relazione consensuale che durava da mesi. “Quanto accaduto non è stato un crimine e certamente non un’aggressione sessuale” ha detto, parlando appunto di un rapporto consensuale che è continuato anche in seguito e che ultimamente è terminato. In più, un amico della vittima avrebbe raccontato alla polizia che la stessa ragazza gli aveva confidato di come la relazione con il figlio di Lance Armstrong fosse consensuale. “Una completa rivisitazione dei fatti confermerà che le accuse non sussistono, e un processo legale scagionerà Luke” ha concluso Randy Leavitt.

