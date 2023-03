Lance Reddick, morto l’attore di John Wick/ Aveva 60 anni: “Scomparso all’improvviso”

Grave lutto nel mondo del cinema: è morto all’età di soli 60 anni Lance Reddick. L’attore afroamericano era diventato famoso per la serie tv The Wire, ma anche per John Wick, in cui svolgeva il ruolo del concierge del noto hotel rifugio di New York, e più recentemente per lo show Netflix Resident Evil. Stando a quanto fatto sapere Lance Reddick sarebbe morto improvvisamente per cause naturali. La sua massima popolarità l’aveva raggiunta interpretando il ruolo del tenente Cedric Daniels nella serie The Wire a firma del colosso HBO, un personaggio che viveva nel caotico dipartimento di polizia di Baltimora.

Terremoto oggi Avellino M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

Lo si ricorda anche per l’agente speciale Phillip Broyles in Fringe, serie tv Fox, ma anche per John Wick, incluso il quarto capitolo in arrivo al cinema nei prossimi. Lance Reddick era originario di Baltimora, negli Stati Uniti, e aveva iniziato a lavorare nel mondo del cinema nel 1996, ottenendo un ruolo in un episodio della serie tv “New York Undercover”. Nel biennio 2000 e 2001 aveva invece interpretato il detective Johnny Basil nella serie Oz di HBO, mentre nel 2002 era comparso nel videoclip “03 Bonnie & Clyde” di Jay-Z e Beyoncè sempre nel ruolo di un ufficiale di polizia.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ/ Le frasi più belle: “Mi hai insegnato a camminare”

LANCE REDDICK E’ MORTO: IL CORDOGLIO VIA TWITTER

A incoronarlo è stato comunque The Wire, dove Lance Reddick ha magistralmente interpretato un poliziotto alle prese con una società spietata, pervasa dai crimini legati al traffico di droga. La serie tv è stata definita fra le migliori di sempre ed è ambientata a Baltimora, una delle città dove il tasso di omicidi è il più alto degli Stati Uniti.

Numerosi coloro che lo stanno ricordando in queste ore sui social, come ad esempio l’attore Chris Greene che ha scritto su Twitter: “Semplicemente non ha senso. Perché perdiamo sempre quelli gentili troppo presto!”. Un altro utente aggiunge: “Davvero una triste notizia, non aveva mai deluso in nessuno spettacolo, riposa in pace”.

Lance Reddick, morto l'attore di John Wick/ Aveva 60 anni: “Scomparso all'improvviso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA