Lancet, studio Bill Gates/ Morti covid in Italia il doppio rispetto ai dati ufficiali

Secondo quanto raccolto dall’autorevole rivista scientifica Lancet, il numero di morti da covid nel mondo sarebbe il triplo rispetto ai dati ufficiali, e prendendo in considerazione solo l’Italia sarebbe pari al doppio. Nel dettaglio i decessi da covid sarebbero in totale 18.2 milioni fra il gennaio del 2020 e il dicembre 2021, mentre i dati ufficiali parlano di “soli” 5.9 milioni di vittime causa coronavirus. Lancet è giunta a tale risultato analizzato il cosiddetto ‘eccesso di mortalità’, ovvero, la differenza fra le morti complessive effettive, e il numero di vittime attese in base al trend storico. 191 i Paesi finiti sotto la lente d’ingrandimento fra cui anche l’Italia, dove si è verificata una situazione disomogenea a seconda delle regioni.

Bollettino vaccini covid oggi 11 marzo/ 38 milioni di terze dosi somministrate

Lo studio, condotto con il sostegno della Bill & Melinda Gates Foundation, è giunto al risultato che l’eccesso di mortalità è stato pari ad una media mondiale di 120 decessi ogni 100mila abitanti, e ventuno Paesi sono stati al di sopra della soglia dei 300 morti ogni 100mila abitanti. Si tratta, quest’ultimi, di Paesi situati nelle regioni delle Ande dell’America Latina ma anche nell’Europa centro-orientale, nell’Africa sub-saharina e nell’America centrale. In questa triste “classifica” rientrano anche alcune regioni italiane come ad esempio Liguria (339), Lombardia (315), Molise (334) e Piemonte (329), mentre le regioni meno colpite del Belpaese sono state Sardegna (152), Basilicata (162) e Lazio (169).

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 marzo/ -25 ricoveri, positività 8.4%

LANCET, STUDIO MORTI COVID: IN ITALIA SAREBBERO 259MILA I DECESSI

La media italiana è stata di 227 decessi ogni 100mila abitanti, con un dato, secondo Lancet, di 259mila decessi rispetto ai 137mila morti ufficiali per covid. “Capire qual è il reale bilancio delle morti della pandemia è cruciale per attuare politiche di salute pubblica efficaci”, ha spiegato il primo autore dello studio Haidong Wang, dell’Institute for Health Metrics and Evaluation, così come si legge su Nurse Time.

E ancora: “Studi realizzati in diversi Paesi, come la Svezia e l’Olanda, suggeriscono che la Covid-19 è la causa diretta della maggior parte delle morti in eccesso, ma per ora non abbiamo prove sufficienti per la gran parte delle altre località. Ulteriori ricerche ci aiuteranno a capire quante morti sono direttamente causate da Covid-19 e quante sono un risultato indiretto della pandemia”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 marzo/ Quasi 750 ricoverati in meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA